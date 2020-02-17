Секреты красоты Харли Квинн: как Марго Робби готовилась к съёмкам

Актриса и до того, как приняла участие в съёмках "Отряде самоубийц" была стройной. Однако звезда не всегда была ловкой и пластичной. Чтобы вписаться в роль персонажа, Марго нужно было освоить акробатику и элементы воздушной гимнастики.

"Чемпионат" рассказал, как Робби менялась на протяжении последних нескольких лет и что в себя включали её тренировки в период до съёмок.

Как менялась Марго Робби

Перед съёмками в киноленте "Волк с Уолл-стрит" ей не нужно было тренироваться. Фигура звезды подходила для роли супруги главного героя – стереотипной и сексуальной блондинки.

Однако уже к фильму "Тарзан. Легенда" в 2016 году, на подготовку ушло немного больше времени. Актриса немного похудела, но тогда ещё не отказывала себе в сладостях во время съёмок.

Как Марго Робби тренировалась для роли Харли Квинн?

"Отряд самоубийц" вышел в 2016 году, как и "Тарзан". Однако тут звезде пришлось появиться в совершенно другом образе, и будто с новой фигурой.

Костюм Харли Квинн в фильме весьма откровенный, большая часть тела напоказ, потому звезде необходимо было подтянуть фигуру, одна при этом не сильно терять вес.

Кроме этого, чтобы выполнять трюки и передать пластику героини, звезда тренировалась в зале, брала уроки боди-балета, занималась растяжкой на петлях и боксировала.

Тренер актрисы Энди Хэкер рассказала, что на подготовку у них было только три недели. Из-за этого пришлось выкинуть из тренировочного графика все "лишние" упражнения. Во время тренировок упор был сделан на мускулы внешней стороны бедра.

Марго немало времени отвела на занятия растяжкой. Девушка ходила на занятия по йоге с упором на стретчинг и боди-балет. Для большей эффективности к упражнениям у станка были добавлены утяжелители на ноги, чтобы подтянуть ягодицы. Кажется что этого уже достаточно? А вот и нет! Марго также ходила на плавание, которое помогает проработать разные группы мышц. Чтобы выполнить одну из сцен, Марго училась надолго задерживать дыхание. Ей пришлось брать занятия у профессионального пловца.

"Чемпионат" назвал некоторые из упражнений тренировочного плана Марго: Приседания с собственным весом — 4 подхода по 20 раз;

Разгибание трицепса — 3-4 х 25 на каждую руку;

Подъёмы гантелей в стороны — 1 х 30;

Вращение гантелей стоя — 1 х 40 (20 вращений вперёд и 20 назад);

Сгибание рук с гантелями — 1 х 20 на каждую руку;

Прямые скручивания — 1 х 25;

"Ракушка" — 1 х 25 на каждую сторону.

Как Робби питалась во время тренировок?

Сами Робби призналась, что придерживаться диет ей довольно тяжело, потому в них нет сильно строгих правил: звезда позволяет себе фастфуд, и сладости, и бокал вина за ужином.