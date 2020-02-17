Исследование: у 7 из 10 жителей Латвии болят суставы

Одно из условий свободы движений и сохранения физической активности на протяжении всей жизни – здоровые суставы. В то же время результаты мониторинга здоровья BENU Aptieka показывают, что у 68% опрошенных регулярно болят суставы и лишь 30% не сталкиваются с болями в суставах.
Также данные исследования позволяют сделать вывод о том, что чаще всего с болями в суставах сталкиваются пожилые, а также малообеспеченные латвийцы.
Результаты исследования обнаруживают зависимость между возрастом и тем, как часто болят суставы. Среди жителей в возрасте 18-24 лет 6% ответили, что часто сталкиваются с болями в суставах, а в группе 25-34 лет такой ответ дали 8%, чаще же всего от болей в суставах страдают люди в возрасте 64-75 лет (30% ответили, что "часто").
Также в ходе исследования обнаружилось, что, чем ниже уровень доходов, тем выше доля жителей, сталкивающихся с болями в суставах.
Среди респондентов с низким уровнем доходов 28% ответили, что у них часто болят суставы, среди респондентов со средними доходами так ответили 17%, а меньше всего с болями в суставах сталкиваются жители с высокими доходами – в этой группе лишь 11% опрошенных отметили, что часто испытывают боли в суставах.
- Каковы основные причины болей в суставах?
Семейный врач Зане Зитмане поясняет, что по происхождению основные причины болей в суставах можно разделить на три группы:
- боли, связанные с нагрузкой – травматические повреждения суставов, слишком большая нагрузка на работе или в связи с занятиями каким-нибудь видом спорта, а также излишний вес, дающий слишком большую нагрузку на суставы;
- специфические заболевания воспалительного характера – они возникают в суставах в результате воспаления, например, в случае различных автоиммунных заболеваний (когда организм начинает образовывать антитела против собственных тканей) или ревматоидного артрита. Также боли в суставах могут возникать после какого-нибудь вируса или бактериального воспаления, или реактивного артрита, боли в суставах могут быть также первым симптомом острых заболеваний;
- боли дегенеративные или связанные с износом суставного хряща, которые являются наиболее распространенными изменениями в суставах, или заболевания, названия которых пациенты чаще всего слышат от специалистов: остеоартрит или остеоартрит.
- Своевременно распознавайте риски болей в суставах!
Если при продолжительных болях в суставах не обращаться за помощью к врачу, то, во-первых, это доставляет большой дискомфорт самому пациенту, так как боль нарушает и ограничивает движения, мешая выполнению самых простых повседневных действий, например, вставанию с постели, одеванию, приему пищи или ходьбе.
Во-вторых, Зитмане подчеркивает: если долго не обращаться к врачу, в суставах происходят необратимые изменения, которые называются деформациями суставов, когда сустав больше не выполняет свою функцию или выполняет ее только частично.
Таким образом, это может привести к серьезным проблемам с качеством жизни и к ограничению повседневных движений. Поэтому, если заболели суставы, пациенту нужно прежде всего обратиться к своему семейному врачу, который соберет анамнез заболевания, как можно точнее определит причину боли в суставе и направит пациента на дополнительные исследования – анализ крови, рентген и УЗИ болящего сустава и в случае необходимости также к врачу-специалисту – травматологу или ревматологу.
Несомненно, семейный врач будет первым, кто выпишет пациенту какие-нибудь болеутоляющие медикаменты, поясняет Зитмане.
- Группы риска и наиболее распространенные заболевания суставов
Данные Мониторинга здоровья BENU Aptieka свидетельствуют о том, что с болями в суставах сталкиваются именно пожилые люди. Результаты исследования подтверждает Зитмане, которая отмечает, что с годами процессы обмена веществ в организме замедляются. Это влияет также на суставы – их хрящи начинают изнашиваться и в процессе старения становятся более хрупкими, поэтому пожилые люди чаще сталкиваются с болями в суставах.
Специалист поясняет, что частота болезней суставов зависит от возраста пациента. Например, у молодых людей, в том числе у детей, это чаще всего будут различные травмы (ушибы, переломы), а у пожилых людей это будут дегенеративные заболевания суставов – остеоартрит или какое-либо из специфических заболеваний (например, ревматоидный артрит).
- Профилактика здоровья суставов
Для того чтобы суставы были здоровыми, Зитмане рекомендует следующее:
- основное условия здоровых суставов – это движение; чтобы суставы были здоровыми, каждый день рекомендуется выполнять упражнения при умеренной, сбалансированной нагрузке, например, отправляться на прогулку продолжительностью 20-30 минут на свежем воздухе;
- если работа связана с длительным сидением, время от времени нужно вставать и потягиваться или погулять;
- занимаясь физкультурой, помнить о безопасности, чтобы избежать различных травм; кроме того, каждому необходимо оценить уровень своей подготовки и подобрать соответствующую нагрузку;
- употреблять сбалансированную пищу, включая молочные продукты – природный источник кальция; ежедневно следует выпивать не менее 2 литров воды;
- употреблять витамин D в профилактических дозах, соответствующих возрасту;
- при появлении болей в суставах своевременно обращаться за врачебной помощью, чтобы выяснить причину болей и по возможности предотвратить утрату суставами своих функций.