Исследование: у 7 из 10 жителей Латвии болят суставы

Также данные исследования позволяют сделать вывод о том, что чаще всего с болями в суставах сталкиваются пожилые, а также малообеспеченные латвийцы.

Результаты исследования обнаруживают зависимость между возрастом и тем, как часто болят суставы. Среди жителей в возрасте 18-24 лет 6% ответили, что часто сталкиваются с болями в суставах, а в группе 25-34 лет такой ответ дали 8%, чаще же всего от болей в суставах страдают люди в возрасте 64-75 лет (30% ответили, что "часто").

Также в ходе исследования обнаружилось, что, чем ниже уровень доходов, тем выше доля жителей, сталкивающихся с болями в суставах.

Среди респондентов с низким уровнем доходов 28% ответили, что у них часто болят суставы, среди респондентов со средними доходами так ответили 17%, а меньше всего с болями в суставах сталкиваются жители с высокими доходами – в этой группе лишь 11% опрошенных отметили, что часто испытывают боли в суставах.

Каковы основные причины болей в суставах?

Семейный врач Зане Зитмане поясняет, что по происхождению основные причины болей в суставах можно разделить на три группы:

боли, связанные с нагрузкой – травматические повреждения суставов, слишком большая нагрузка на работе или в связи с занятиями каким-нибудь видом спорта, а также излишний вес, дающий слишком большую нагрузку на суставы;

специфические заболевания воспалительного характера – они возникают в суставах в результате воспаления, например, в случае различных автоиммунных заболеваний (когда организм начинает образовывать антитела против собственных тканей) или ревматоидного артрита. Также боли в суставах могут возникать после какого-нибудь вируса или бактериального воспаления, или реактивного артрита, боли в суставах могут быть также первым симптомом острых заболеваний;

боли дегенеративные или связанные с износом суставного хряща, которые являются наиболее распространенными изменениями в суставах, или заболевания, названия которых пациенты чаще всего слышат от специалистов: остеоартрит или остеоартрит.

Своевременно распознавайте риски болей в суставах!

Если при продолжительных болях в суставах не обращаться за помощью к врачу, то, во-первых, это доставляет большой дискомфорт самому пациенту, так как боль нарушает и ограничивает движения, мешая выполнению самых простых повседневных действий, например, вставанию с постели, одеванию, приему пищи или ходьбе.

Во-вторых, Зитмане подчеркивает: если долго не обращаться к врачу, в суставах происходят необратимые изменения, которые называются деформациями суставов, когда сустав больше не выполняет свою функцию или выполняет ее только частично.