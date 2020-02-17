Дело Мисане: МИД попросит правительство Латвии обратиться в ЕСПЧ

Он пояснил, что после решения датского суда 14 февраля о том, чтобы оставить Мисане под арестом, исчерпаны все возможные в Дании национальные юридические процедуры. МИД предложит правительству добиться в ЕСПЧ временного регулирования, то есть запрета на выдачу Мисане до рассмотрения дела.

Ņemot vērā to, ka 14.02. ir izsmeltas Dānijā noteiktās nacionālās tiesiskās procedūras K. Misānes lietā, @arlietas rosinās valdību vērsties ar prasību Eiropas Cilvēktiesību tiesā, kā arī noteikt pagaidu noregulējumu- izdošanas aizliegumu, līdz lietas izskatīšanai — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 17, 2020

Как сообщалось, в пятницу окружной суд Дании принял решение не освобождать обвиняемую в ЮАР в похищении своего ребенка Мисане. Как сообщили представители женщины, это решение фактически означает, что 20 февраля Мисане будет выдана ЮАР.

По данным Латвийского телевидения, на слушании дела адвокат Мисане представил новые доказательства, чтобы предотвратить выдачу женщины ЮАР. Адвокат подчеркнул, что наказание должно быть соразмерно правонарушению. В свою очередь прокурор заявил, что Мисане опоздала с предоставлением новых доказательств и потребовал, чтобы она как можно скорее была выдана ЮАР.

Поскольку Мисане в знак протеста 8 февраля начала голодовку, врач датской тюрьмы проверил состояние ее здоровья и подтвердил, что женщина может быть перевезена в ЮАР. Предположительно Мисане будет выдана ЮАР на следующей неделе, за ней будет прислан конвой.

Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения. По утверждениям Мисане, он жестоко обращался с ней, дочкой и старшим сыном.