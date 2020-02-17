Дело Мисане: МИД попросит правительство Латвии обратиться в ЕСПЧ

По делу арестованной в Дании гражданки Латвии Кристины Мисане, которую Дания планирует выдать Южно-Африканской Республике (ЮАР) по обвинению в похищении собственного ребенка, Министерство иностранных дел Латвии предложит правительству обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Эдгара Ринкевича.
Он пояснил, что после решения датского суда 14 февраля о том, чтобы оставить Мисане под арестом, исчерпаны все возможные в Дании национальные юридические процедуры. МИД предложит правительству добиться в ЕСПЧ временного регулирования, то есть запрета на выдачу Мисане до рассмотрения дела.
Ņemot vērā to, ka 14.02. ir izsmeltas Dānijā noteiktās nacionālās tiesiskās procedūras K. Misānes lietā, @arlietas rosinās valdību vērsties ar prasību Eiropas Cilvēktiesību tiesā, kā arī noteikt pagaidu noregulējumu- izdošanas aizliegumu, līdz lietas izskatīšanai— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 17, 2020
Как сообщалось, в пятницу окружной суд Дании принял решение не освобождать обвиняемую в ЮАР в похищении своего ребенка Мисане. Как сообщили представители женщины, это решение фактически означает, что 20 февраля Мисане будет выдана ЮАР.
По данным Латвийского телевидения, на слушании дела адвокат Мисане представил новые доказательства, чтобы предотвратить выдачу женщины ЮАР. Адвокат подчеркнул, что наказание должно быть соразмерно правонарушению. В свою очередь прокурор заявил, что Мисане опоздала с предоставлением новых доказательств и потребовал, чтобы она как можно скорее была выдана ЮАР.
Поскольку Мисане в знак протеста 8 февраля начала голодовку, врач датской тюрьмы проверил состояние ее здоровья и подтвердил, что женщина может быть перевезена в ЮАР. Предположительно Мисане будет выдана ЮАР на следующей неделе, за ней будет прислан конвой.
Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения. По утверждениям Мисане, он жестоко обращался с ней, дочкой и старшим сыном.
Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.