Коронавирус добрался до россиян: известно о первом случае заражения

Уже сообщалось, что среди пассажиров лайнера, который находится на карантине в порту города Иокогама, выявлено 99 новых случаях заражения опасным вирусом. Теперь стало известно, что среди них есть и гражданка России. Общее число заболевших пассажиров достигло более 450 человек, отмечает агентство.

Судно Diamond Princess прибыло в порт Иокогама 3 февраля и было поставлено на карантин после того, как коронавирус нашли у одного из пассажиров — гражданина Китая. Всего на лайнере находится 3,7 тысячи человек, среди которых 24 россиянина.