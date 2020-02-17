Пн, 17.02.2020
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Коронавирус добрался до россиян: известно о первом случае заражения

Эвакуация инфицированных коронавирусом пассажиров с Diamond Princess

ФОТО: Reuters/ScanPix

Среди зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess оказалась россиянка. Об этом со ссылкой на посольство РФ сообщает ТАСС.

Уже сообщалось, что среди пассажиров лайнера, который находится на карантине в порту города Иокогама, выявлено 99 новых случаях заражения опасным вирусом. Теперь стало известно, что среди них есть и гражданка России. Общее число заболевших пассажиров достигло более 450 человек, отмечает агентство.

Судно Diamond Princess прибыло в порт Иокогама 3 февраля и было поставлено на карантин после того, как коронавирус нашли у одного из пассажиров — гражданина Китая. Всего на лайнере находится 3,7 тысячи человек, среди которых 24 россиянина.

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