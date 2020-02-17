Борданс о деле Мисане: ЮАР готова заключить соглашение о сотрудничестве по уголовным делам

Борданс подчеркнул, что делается все возможное для защиты прав задержанной в Дании гражданки Латвии Кристины Мисане. Сегодня министр связался с бюро вице-президента Европейской комиссии Веры Юровой, чтобы "поднять вопрос на уровне Европейского союза" на встрече министров в Брюсселе.

Фактически, по словам Борданса, такой договор о сотрудничестве с ЮАР означает, что в тот момент, когда Мисане будет выдана ЮАР, Генпрокуратура Латвии может просить выдать ее для расследования или суда. Если же она предстанет перед судом и будет осуждена в ЮАР, Минюст Латвии сможет просить ее выдать Латвии, чтобы она могла отбывать наказание на родине.

Как уже сообщал Rus.TVNET, сообщалось, в конце января президент Эгил Левитс подал предложения президенту ЮАР Сирилу Рамафосе о правовом сотрудничестве по уголовным делам.

В прошедшую пятницу окружной суд Дании принял решение не освобождать обвиняемую в ЮАР в похищении своего ребенка Мисане. Как сообщили представители женщины, это решение фактически означает, что 20 февраля Мисане будет выдана ЮАР.

По данным Латвийского телевидения, на слушании дела адвокат Мисане представил новые доказательства, чтобы предотвратить выдачу женщины ЮАР. Адвокат подчеркнул, что наказание должно быть соразмерно правонарушению. В свою очередь прокурор заявил, что Мисане опоздала с предоставлением новых доказательств и потребовал, чтобы она как можно скорее была выдана ЮАР.

Поскольку Мисане в знак протеста 8 февраля начала голодовку, врач датской тюрьмы проверил состояние ее здоровья и подтвердил, что женщина может быть перевезена в ЮАР. Предположительно Мисане будет выдана ЮАР на следующей неделе, за ней будет прислан конвой.

Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения. По утверждениям Мисане, он жестоко обращался с ней, дочкой и старшим сыном.