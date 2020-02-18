Вт, 18.02.2020
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Кражи колес — в прошлом: Ford представил инновационный метод защиты от автоворов

Скриншот из видео

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Оставляешь авто на ночь во дворе, чтобы по утру обнаружить его стоящим без колес на кирпичах — какое бесконечное число автовладельцев становилось жертвами такой ситуации? Похоже, компания Ford нашла радикальное решение проблемы.

В частности, компания предложит своим клиентам специальные безопасные фиксирующие элементы колеса, созданные по уникальным голосовым образцам владельца авто. 

ФОТО:  Cкриншот из видео

Как отмечают в компании, безопасность самих автомобилей в последнее время только растет, поэтому автоворы теперь обратили все свои усилия на легко доступные автодетали. Проблема, однако, существует давно — не новым является и предложение особых болтов, которые можно открутить лишь с помощью специального ключа. Однако эта система несовершенна, потому что сами ключи производятся серийно, отмечают в Ford. 

ФОТО: Скриншот из видео

Осознавая проблему, инженеры Ford придумали ее решение: они утверждают, что новая технология защитит ваши колеса даже от самых матерых и опытнейших автоворов.

Инновация позволяет изготовить специальные ключи и болты, в основании которых будут особенности тембра владельца авто. После получения соответствующего образца, детали вытачиваются из нержавеющей стали при помощи 3D печати. Поскольку болт и ключ печатаются как одна деталь и после отделяются друг от друга, скопировать их попросту невозможно, утверждают в Ford.

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