Кражи колес — в прошлом: Ford представил инновационный метод защиты от автоворов

Оставляешь авто на ночь во дворе, чтобы по утру обнаружить его стоящим без колес на кирпичах — какое бесконечное число автовладельцев становилось жертвами такой ситуации? Похоже, компания Ford нашла радикальное решение проблемы.
В частности, компания предложит своим клиентам специальные безопасные фиксирующие элементы колеса, созданные по уникальным голосовым образцам владельца авто.
Как отмечают в компании, безопасность самих автомобилей в последнее время только растет, поэтому автоворы теперь обратили все свои усилия на легко доступные автодетали. Проблема, однако, существует давно — не новым является и предложение особых болтов, которые можно открутить лишь с помощью специального ключа. Однако эта система несовершенна, потому что сами ключи производятся серийно, отмечают в Ford.
Осознавая проблему, инженеры Ford придумали ее решение: они утверждают, что новая технология защитит ваши колеса даже от самых матерых и опытнейших автоворов.
Инновация позволяет изготовить специальные ключи и болты, в основании которых будут особенности тембра владельца авто. После получения соответствующего образца, детали вытачиваются из нержавеющей стали при помощи 3D печати. Поскольку болт и ключ печатаются как одна деталь и после отделяются друг от друга, скопировать их попросту невозможно, утверждают в Ford.