Кражи колес — в прошлом: Ford представил инновационный метод защиты от автоворов

Как отмечают в компании, безопасность самих автомобилей в последнее время только растет, поэтому автоворы теперь обратили все свои усилия на легко доступные автодетали. Проблема, однако, существует давно — не новым является и предложение особых болтов, которые можно открутить лишь с помощью специального ключа. Однако эта система несовершенна, потому что сами ключи производятся серийно, отмечают в Ford.