Один водитель в веселой компании по рижским улицам управлял BMW без прикрепленного руля. Водителя и пассажиров опасная дерзость очень забавляла - об этом свидетельствует запись безответственного сумасшествия и его публикация в соцсети TikTok, сообщает передача Bez Tabu.
Видео ⟩ Молодые люди безрассудно ездили по центру Риги без руля и хвастались в TikTok
На видео, опубликованном в конце прошлого года, в автомобиле BMW передвигались трое молодых людей в весьма веселом настроении. Водитель для сдерживания автомобиля использовал рулевую часть без непосредственно рулевого колеса, которое находилось в руках пассажира.
"Разве такие действия не угрожают не только автомобилю, но и пешеходам? Это вопиющий пример безответственности", - возмутился передаче один из зрителей.
CSDD осуждает такие действия и призывает сообщать о подобных безответственных ситуациях в Госполицию.
Видео: Сюжет Bez Tabu
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