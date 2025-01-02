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Видео Молодые люди безрассудно ездили по центру Риги без руля и хвастались в TikTok

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Кадр из видео TikTok
Кадр из видео TikTok Фото: Ekrānuzņēmums no "TikTok" video/"Apollo.lv" kolāža

Один водитель в веселой компании по рижским улицам управлял BMW без прикрепленного руля. Водителя и пассажиров опасная дерзость очень забавляла - об этом свидетельствует запись безответственного сумасшествия и его публикация в соцсети TikTok, сообщает передача Bez Tabu.

На видео, опубликованном в конце прошлого года, в автомобиле BMW передвигались трое молодых людей в весьма веселом настроении. Водитель для сдерживания автомобиля использовал рулевую часть без непосредственно рулевого колеса, которое находилось в руках пассажира.

"Разве такие действия не угрожают не только автомобилю, но и пешеходам? Это вопиющий пример безответственности", - возмутился передаче один из зрителей.

CSDD осуждает такие действия и призывает сообщать о подобных безответственных ситуациях в Госполицию.

Видео: Сюжет Bez Tabu

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