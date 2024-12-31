Видео Этой ночью в Риге автомобиль врезался в поезд

🇱🇻 Vakar uz Graudu ielas dzelzceļa pārbrauktuves notika sadursme starp vieglo automašīnu un kravas vilcienu.

🎥 Julia Sapiens#Atgāzene #Rīga #Latvija pic.twitter.com/0G6XC9G7dt — BreakingLV (@breakinglv) December 31, 2024

Из легковушки пожарные-спасатели, используя гидравлические инструменты, освободили одного человека, а второй человек сумел выбраться из автомобиля своими силами. Оба человека были переданы медикам. С помощью манипулятора спасательных авто поврежденный автомобиль был перемещен на безопасное расстояние от рельсов, и через два часа работа на месте происшествия завершилась.

Всего за минувшие сутки VUGD получила 49 вызовов - 11 на тушение пожаров, 27 на спасательные работы, а еще 11 вызовов были ложными.

В первой половине понедельника пожарные получили 12 вызовов на случаи, где необходимо ликвидировать последствия ветра. В всех случаях требовалось распилить лежащие на проезжей части дороги сломанные деревья. Вызовы в основном поступали в Латгале и Видземе.

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