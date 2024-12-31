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Видео Этой ночью в Риге автомобиль врезался в поезд

Обновлено 31 декабря 2024, 12:07
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В Риге, на ул. Церес, во вторник в полночь произошло столкновение грузового поезда и легковушки, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Из легковушки пожарные-спасатели, используя гидравлические инструменты, освободили одного человека, а второй человек сумел выбраться из автомобиля своими силами. Оба человека были переданы медикам. С помощью манипулятора спасательных авто поврежденный автомобиль был перемещен на безопасное расстояние от рельсов, и через два часа работа на месте происшествия завершилась.

Всего за минувшие сутки VUGD получила 49 вызовов - 11 на тушение пожаров, 27 на спасательные работы, а еще 11 вызовов были ложными.

В первой половине понедельника пожарные получили 12 вызовов на случаи, где необходимо ликвидировать последствия ветра. В всех случаях требовалось распилить лежащие на проезжей части дороги сломанные деревья. Вызовы в основном поступали в Латгале и Видземе.

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