Глава общества "Золитуде 21.11": вердикт суда народу не понравится

Она допускает, что ожидающееся сегодня решение суда не будет соответствовать представлениям людей о справедливости.

Лочмеле-Лунева отметила, что сегодня приговор объявит только суд первой инстанции и с большой вероятностью можно предсказать, что он будет обжалован.

Также, по ее словам, из-за большого объема дела чтение приговора может затянуться вплоть до следующего дня.

Как уже сообщал RUS.TVNET, сегодня, 18 февраля, Пардаугавский суд Риги начнет оглашать приговор по уголовному делу о золитудской трагедии.

4 февраля суд закончил слушать последнее слово обвиняемых и объявил дату оглашения приговора. В рамках процесса состоялось 198 заседаний суда.