Глава общества "Золитуде 21.11": вердикт суда народу не понравится

Приговор по уголовному делу о золитудской трагедии народу не понравится, потому что реальных тюремных сроков может и не быть, сказала в передаче "Утренняя панорама" на LTV руководитель общества "Золитуде 21.11", политик "Согласия" Регина Лочмеле-Лунева, ссылаясь на имеющуюся в ее распоряжении информацию.
Она допускает, что ожидающееся сегодня решение суда не будет соответствовать представлениям людей о справедливости.
Лочмеле-Лунева отметила, что сегодня приговор объявит только суд первой инстанции и с большой вероятностью можно предсказать, что он будет обжалован.
Также, по ее словам, из-за большого объема дела чтение приговора может затянуться вплоть до следующего дня.
Как уже сообщал RUS.TVNET, сегодня, 18 февраля, Пардаугавский суд Риги начнет оглашать приговор по уголовному делу о золитудской трагедии.
4 февраля суд закончил слушать последнее слово обвиняемых и объявил дату оглашения приговора. В рамках процесса состоялось 198 заседаний суда.
При обрушении магазина Maxima в Золитуде 21 ноября 2013 года погибли 54 человека, еще несколько десятков получили тяжелые травмы. Досудебное расследование полиции и прокуратуры длилось почти два года, судебный процесс - 3 года и 11 месяцев.