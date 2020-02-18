Посол Латвии в РФ: Россия пытается занизить свою роль в развязывании Второй мировой войны

Дипломат признал, что история играет определяющее значение в сегодняшних отношениях между Латвией и Россией, однако одни и те же события соседствующие страны интерпретируют по-разному.

По мнению Риекстиньша, тревогу должны вызывать перемены во взгляде российского руководства на пакт Молотова-Риббентопа: если до сих пор Россия однозначно осуждала этот документ, то теперь меняет свое мнение на 180 градусов.

Посол допустил, что это может быть связано с желанием России "восстановить статус сверхдержавы". Для этого, по мнению Риекстиньша, должны быть "исторические достижения, поэтому теперь Россия пытается занизить свою роль в развязывании Второй мировой войны".