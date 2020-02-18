Вт, 18.02.2020
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Посол Латвии в РФ: Россия пытается занизить свою роль в развязывании Второй мировой войны

Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвию беспокоят большие изменения во взгляде Российской Федерации на события, предварявшие Вторую мировую войну. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш, передает LETA.

Дипломат признал, что история играет определяющее значение в сегодняшних отношениях между Латвией и Россией, однако одни и те же события соседствующие страны интерпретируют по-разному.

По мнению Риекстиньша, тревогу должны вызывать перемены во взгляде российского руководства на пакт Молотова-Риббентопа: если до сих пор Россия однозначно осуждала этот документ, то теперь меняет свое мнение на 180 градусов.

Посол допустил, что это может быть связано с желанием России "восстановить статус сверхдержавы". Для этого, по мнению Риекстиньша, должны быть "исторические достижения, поэтому теперь Россия пытается занизить свою роль в развязывании Второй мировой войны".

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