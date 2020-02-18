Выход из декрета и поиск себя. История мамы

Здесь и далее повествование ведётся от лица Дарьи.

Болото. Именно так я могу охарактеризовать последние несколько месяцев моей жизни. Декрет выматывает, тут меня поймет, наверное любая мама.

Особенно если этот декрет длится уже пятый год. Я довольно долго собиралась написать и сегодня самое время рассказать историю о том, как я начинаю всплывать на воздух.

Все эти четыре года я могла находить что-то, что возвращает мне силы. В первые месяцы жизни детей это банальный поход в магазин, маникюр или шоколадка (но последний пункт не советую, уж очень от него проблем много потом). Когда дети переставали висеть на груди сутками, я смогла уходить из дома на подольше. Хвала мужу, который отпускал меня, куда я захочу - наушники в уши и вперед: гулять по городу, встречаться с друзьями и выбирать новое платье для воображаемого похода в офис. После такого заряда душевное равновесие приходило в норму, у меня появлялись силы и желание быть мамой.

В общем, формула моей подзарядки проста - смена места + движ.

Летом я стала замечать, что формула перестала работать на все 100%. Я попыталась увеличить дозу, однако всё тщетно - сил как не было, так и не прибавилось. Я сгорела. От нехватки моральных сил я стала раздражительной, плаксивой и апатичной, и начала заедать все свои страдания.

И чем сильнее я увязала в своем состоянии, тем хуже мне становилось.

ФОТО: Из личного архива Дарьи

Мы с мужем решились отпроситься у родителей и уехать вдвоем на 5 дней развеяться, выдохнуть и вывести меня из моего плачевного состояния. После поездки меня хватило на неделю. Всего неделю и я начала катиться обратно. Всё было как в тумане - я делала всё на автопилоте, не замечала ничего хорошего вокруг себя и самое страшное, что я начинала день с мысли - поскорее бы этот день закончился.

В голове я понимала, что это ненормально - как я могу так себя вести, ведь потом эти дни с малышами буду вспоминать как самое счастливое время, но ничего не могла с собой сделать.

Я не устану повторять, как сильно мне повезло с мужем.

Он видел, что со мной творится и постоянно подталкивал к вещам, которые могли бы мне помочь. После долгих разговоров мы пришли к выводу, что пора мне заканчивать с декретом. Но тут крылась одна большая проблема - мне некуда выходить на работу.