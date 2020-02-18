"Летучий голландец" в Ирландии: буря прибила к берегу загадочный корабль-призрак

Как отмечает издание, для решения дальнейшей судьбы "корабля-призрака" в понедельник, 17 февраля, в Ирландии было созвано специальное заседание с участием экспертов из местной береговой охраны.

Должностные лица призвали жителей не приближаться к судну, поскольку оно находится в труднодоступном и опасном участке берега.

77-метровый торговый корабль MV Alta был построен в 1976 году и изначально принадлежал Танзании. Одиночное плавание судна в Атлантическом океана началось в сентябре 2018 года: по пути из Гаити у MV Alta возникли неисправности, которые не удалось устранить. Десять находившихся на борту членов экипажа покинули судно и были доставлены на американском катере береговой охраны в Пуэрто-Рико.

Корабль планировалось доставить на берег, однако он был угнан. До августа 2019 года о его местонахождении ничего не было известно, пока Британские военно-морские силы не заметили его в Атлантическом океане.