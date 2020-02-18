Уже второй россиянин заболел коронавирусом

Сообщается, что заболевшим является супруг женщины, коронавирус у которой был диагностирован днем ранее, 17 февраля.

Уже сообщалось, что среди пассажиров лайнера, который находится на карантине в порту города Иокогама, выявлено 99 новых случаев заражения опасным вирусом. Теперь стало известно, что среди них есть и гражданка России. Общее число заболевших пассажиров достигло более 450 человек, отмечает агентство.