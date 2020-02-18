Суд: прокуроры в деле Золитуде исполняли обязанности ненадлежащим образом

Пардаугавский суд Риги во вторник, 18 февраля, частным решением по делу о золитудской трагедии констатировал, что прокуроры ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по надзору за досудебным расследованием, а также по поддержанию государственного обвинения в суде.
Суд констатировал в действиях прокуроров Рижского судебного округа Агриса Скрадайлиса, Каспара Цакулса и Екатерины Кушаковой "ненадлежащее исполнение установленных обязанностей при осуществлении надзора за уголовным процессом в рамках досудебного расследования, а также поддержании государственного обвинения в суде".
Это частное решение суд направил на рассмотрение Генеральной прокуратуры и для ознакомления - главному прокурору прокуратуры Рижского судебного округа.
Как сообщал RUS.TVNET, Пардаугавский суд еще одним частным решением по делу о золитудской трагедии призвал прокуратуру начать уголовный процесс против производителя конструкций крыши обрушившегося супермаркета - уже ликвидированного предприятия ООО Vikom Industries.
Также суд постановил взыскать компенсации в пользу пострадавших в золитудской трагедии и родственников погибших в размере более 5,47 млн евро с инженера-строителя Ивара Сергетса как единственного осужденного по этому делу.
Пардаугавский суд Риги приговорил Сергетса к шести годам заключения и запрету занимать должность сроком на пять лет.