Суд: прокуроры в деле Золитуде исполняли обязанности ненадлежащим образом

Суд констатировал в действиях прокуроров Рижского судебного округа Агриса Скрадайлиса, Каспара Цакулса и Екатерины Кушаковой "ненадлежащее исполнение установленных обязанностей при осуществлении надзора за уголовным процессом в рамках досудебного расследования, а также поддержании государственного обвинения в суде".

Это частное решение суд направил на рассмотрение Генеральной прокуратуры и для ознакомления - главному прокурору прокуратуры Рижского судебного округа.

Как сообщал RUS.TVNET, Пардаугавский суд еще одним частным решением по делу о золитудской трагедии призвал прокуратуру начать уголовный процесс против производителя конструкций крыши обрушившегося супермаркета - уже ликвидированного предприятия ООО Vikom Industries.

Также суд постановил взыскать компенсации в пользу пострадавших в золитудской трагедии и родственников погибших в размере более 5,47 млн евро с инженера-строителя Ивара Сергетса как единственного осужденного по этому делу.