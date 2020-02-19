Ср, 19.02.2020
Например, я знаю, что когда умирал мой дедушка, он поднял руку и указал на что-то или кого-то. Мой отец, набожный католик, считает, что дедушка видел мою бабушку. Он скончался с улыбкой на лице, что принесло моему отцу чувство глубокого утешения. Шеймус Койл, специалист по паллиативной терапии

В королевской семье второй развод за неделю

ФОТО: SCANPIX

Племянник королевы Елизаветы II Дэвид Армстронг-Джонс сообщил о предстоящем разводе с женой Сереной, с которой они прожили в браке 26 лет. Об этом сообщает BBC.

58-летний сын принцессы Маргарет сделал официальное заявление о предстоящем разводе. Оба супруга попросили СМИ уважать их право на личную жизнь.

Серена и Дэвид поженились 8 октября 1993 года, у них двое детей — Чарльз и Маргарет.

Напомним, это уже второе за неделю объявление о разводе в королевской семье. 11 февраля супруга Питера Филлипса, старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II, Отем Келли объявила о желании развестись после 12 лет брака. 

Дэвид Армстронг-Джонс — 2-й граф Сноудон. Его мама — принцесса Маргарет, сестра королевы Елизаветы II.

Последние новости

НАВЕРХ