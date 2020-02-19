В королевской семье второй развод за неделю

Племянник королевы Елизаветы II Дэвид Армстронг-Джонс сообщил о предстоящем разводе с женой Сереной, с которой они прожили в браке 26 лет. Об этом сообщает BBC.
58-летний сын принцессы Маргарет сделал официальное заявление о предстоящем разводе. Оба супруга попросили СМИ уважать их право на личную жизнь.
Серена и Дэвид поженились 8 октября 1993 года, у них двое детей — Чарльз и Маргарет.
Напомним, это уже второе за неделю объявление о разводе в королевской семье. 11 февраля супруга Питера Филлипса, старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II, Отем Келли объявила о желании развестись после 12 лет брака.
Дэвид Армстронг-Джонс — 2-й граф Сноудон. Его мама — принцесса Маргарет, сестра королевы Елизаветы II.