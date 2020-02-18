Прокуроры удивлены приговором по делу Золитуде. Возможна апелляция

После оглашения приговора прокуроры Агрис Скрадайлис, Каспар Цакулс и Екатерина Кушакова неоднократно заявляли журналистам, что им не ясна мотивация суда, потому что полное решение суда еще не доступно.

При этом прокуроры считают, что в досудебном расследовании и надзоре за уголовным процессом была проделана вся необходимая работа.

По словам Скрадайлиса, прежде чем принимать какие-либо решения, необходимо ознакомиться с текстом решения суда.

"Если мы останемся при своем мнении и доказательствах, то апелляция однозначно последует", - заявил он.

В том числе прокуроры рассмотрят возможность подачи апелляции в отношении приговора, вынесенного единственному осужденному по этому делу - инженеру-строителю Ивару Сергетсу, потому что в ходе судебных дебатов прокуроры призывали приговорить его к немного большему тюремному сроку.

Как сообщал RUS.TVNET, Пардаугавский суд Риги во вторник оправдал всех обвиняемых по делу о золитудской трагедии, кроме Сергетса, которого суд приговорил к шести годам заключения и запрету на работу по своей профессии сроком на пять лет.

Прокуратура просила для Сергетса тюремного заключения на семь лет и шесть месяцев.

Суд по всем пунктам обвинения оправдал строительного эксперта Андриса Гулбиса, архитектора Андриса Калинку, а также признал невиновными строительного надзирателя Мартиньша Драудиньша и руководителя строительных работ предприятия Re&Re Станислава Кумпиньша.

Оправданы были также эксперт отдела строительного надзора Рижского строительного управления Марика Трейя, замначальника строительной инспекции Айя Мельникова и заместитель начальника строительной инспекции Янис Балодис. Невиновной признана и старший эксперт по охране труда предприятия Maxima Latvija Инна Шуваева.

Помимо этого суд частным решением по делу о золитудуской трагедии призвал прокуратуру начать уголовный процесс против производителя конструкций крыши обрушившегося супермаркета - уже ликвидированного предприятия ООО Vikom Industries.

Суд также констатировал в действиях прокуроров Рижского судебного округа Агриса Скрадайлиса, Каспара Цакулса и Екатерины Кушаковой "ненадлежащее исполнение установленных обязанностей при осуществлении надзора за уголовным процессом в рамках досудебного расследования, а также поддержании государственного обвинения в суде".

Видео: Разъяснение приговора по делу Золитуде

Как уже сообщал RUS.TVNET, 4 февраля суд закончил слушать последнее слово обвиняемых и объявил дату оглашения приговора. В рамках процесса состоялось 198 заседаний суда.