Борданс о деле Золитуде: оно станет основой для перемен в системе правосудия

Борданс сообщил, что он еще не ознакомился с решением суда, но его оценка будет проведена.

По его словам, скорее всего, рассмотрение этого вопроса продолжится в следующей инстанции, где, возможно, раскроются обстоятельства расследования и рассмотрения дела в суде.

Он заявил, что дело о золитудской трагедии станет проверкой для всей судебной системы и послужит основой для перемен.

Борданс подчеркнул, что сейчас проводится интенсивный аудит системы правосудия.

Как сообщал RUS.TVNET, Пардаугавский суд Риги во вторник оправдал всех обвиняемых по делу о золитудской трагедии, кроме Сергетса, которого суд приговорил к шести годам заключения и запрету на работу по своей профессии сроком на пять лет.

Прокуратура просила для Сергетса тюремного заключения на семь лет и шесть месяцев.

Помимо этого суд частным решением по делу о золитудуской трагедии призвал прокуратуру начать уголовный процесс против производителя конструкций крыши обрушившегося супермаркета - уже ликвидированного предприятия ООО Vikom Industries.

Суд также констатировал в действиях прокуроров Рижского судебного округа Агриса Скрадайлиса, Каспара Цакулса и Екатерины Кушаковой "ненадлежащее исполнение установленных обязанностей при осуществлении надзора за уголовным процессом в рамках досудебного расследования, а также поддержании государственного обвинения в суде".

Видео: Разъяснение приговора по делу Золитуде

Как уже сообщал RUS.TVNET, 4 февраля суд закончил слушать последнее слово обвиняемых и объявил дату оглашения приговора. В рамках процесса состоялось 198 заседаний суда.