Екабпилс: женщина облилась бензином и собиралась себя поджечь

На место прибыли сотрудники полиции и успели предотвратить акт самосожжения. Женщина была на "взводе", рядом с ней лежала зажигалка.

"Ее задержали и передали медикам. Позже перевезли в Даугавпилсскую психоневрологическую больницу", - рассказал начальник Екабпилсского участка Госполиции Роланд Берзиньш.

Он отметил, что это не первый раз, когда 57-летняя женщина подобным образом пытается привлечь внимание общественности.

По неофициальной информации, женщина хотела передать послание сотрудникам кредитного учреждения, рядом с которым облилась бензином. Программа сообщает, что причиной для такого поступка стали нерешенные финансовые проблемы и спор по вопросу некой недвижимости.

Стражи порядка напоминают: если вы становитесь свидетелем попытки совершить самоубийство, нужно незамедлительно сообщать полиции, по номеру 110.