Екабпилс: женщина облилась бензином и собиралась себя поджечь

В понедельник, 17 февраля, около 10 утра, в Екабпилсе, у офиса компании "быстрых кредитов" некая жительница пыталась добиться справедливости путем самосожжения. Перед тем, как облить себя бензином и поджечь, она позвонила местным СМИ, сообщает программа телеканала TV3 Degpunktā.
На место прибыли сотрудники полиции и успели предотвратить акт самосожжения. Женщина была на "взводе", рядом с ней лежала зажигалка.
"Ее задержали и передали медикам. Позже перевезли в Даугавпилсскую психоневрологическую больницу", - рассказал начальник Екабпилсского участка Госполиции Роланд Берзиньш.
Он отметил, что это не первый раз, когда 57-летняя женщина подобным образом пытается привлечь внимание общественности.
По неофициальной информации, женщина хотела передать послание сотрудникам кредитного учреждения, рядом с которым облилась бензином. Программа сообщает, что причиной для такого поступка стали нерешенные финансовые проблемы и спор по вопросу некой недвижимости.
Стражи порядка напоминают: если вы становитесь свидетелем попытки совершить самоубийство, нужно незамедлительно сообщать полиции, по номеру 110.
Видео: сюжет Degpunktā на латышском языке о попытке самосожжения в Екабпилсе