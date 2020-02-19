Ср, 19.02.2020
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Екабпилс: женщина облилась бензином и собиралась себя поджечь

Здание, у которого женщина планировала себя поджечь

ФОТО: скриншот видео

В понедельник, 17 февраля, около 10 утра, в Екабпилсе, у офиса компании "быстрых кредитов" некая жительница пыталась добиться справедливости путем самосожжения. Перед тем, как облить себя бензином и поджечь, она позвонила местным СМИ, сообщает программа телеканала TV3 Degpunktā. 

На место прибыли сотрудники полиции и успели предотвратить акт самосожжения. Женщина была на "взводе", рядом с ней лежала зажигалка. 

"Ее задержали и передали медикам. Позже перевезли в Даугавпилсскую психоневрологическую больницу", - рассказал начальник Екабпилсского участка Госполиции Роланд Берзиньш. 

Он отметил, что это не первый раз, когда 57-летняя женщина подобным образом пытается привлечь внимание общественности. 

По неофициальной информации, женщина хотела передать послание сотрудникам кредитного учреждения, рядом с которым облилась бензином. Программа сообщает, что причиной для такого поступка стали нерешенные финансовые проблемы и спор по вопросу некой недвижимости.

Стражи порядка напоминают: если вы становитесь свидетелем попытки совершить самоубийство, нужно незамедлительно сообщать полиции, по номеру 110. 

Видео: сюжет Degpunktā на латышском языке о попытке самосожжения в Екабпилсе 

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