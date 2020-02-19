Интерпол отказал России в розыске журналиста, который получил в Латвии политическое убежище

В России Шварева обвиняют в вымогательстве денег и клевете в адрес предпринимателя Алишера Усманова.

"Интерпол отказался разыскивать Шварева, так как признал его дело политическим. Кроме того, комиссия Интерпола установила, что в деле нет криминального элемента, а связано оно только с частными вопросами", - сообщил агентству "Интерфакс" адвокат.

Сам Шварев заявил, что категорически не признает обвинение и не верит в объективное расследование дела, поэтому решил остаться за границей - Латвия предоставила Швареву и его семье политическое убежище. Шварева в России арестовали заочно и объявили в международный розыск.

В январе Шварев заявил, что Латвия предоставила ему политубежище, признав, что в России его преследуют за профессиональную деятельность.

В России Шварева вместе с Алишеров Абдуллаевым, также объявленным в международный розыск, обвиняют в том, что с июля по октябрь 2018 года они на нескольких сайтах опубликовали заведомо ложную информацию о причастности Усманова к совершению тяжких преступлений. Эти сведения, установили в полиции, не соответствуют действительности и являются заведомо ложными, порочат честь и достоинство, а также подрывают репутацию бизнесмена, причиняя ему вред.