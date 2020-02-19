Эстония: небольшая фирма по защите потребителей одержала победу над airBaltic

AirBaltic, которая первоначально отказалась выплачивать клиенту компенсацию в размере 250 евро, должна сделать это на основании вынесенного судом решения. Общая стоимость судебных издержек составила для airBaltic 1328 евро.

Данный случай касается рейса airBaltic из Германии в Эстонию, который должен был состояться в феврале 2019 года; первоначальный вылет был отменен, а запасной рейс прибыл в Таллинн на 24 часа позже.

"Авиапассажир имеет право на компенсацию, если самолет прибывает в пункт назначения на три часа позже, чем предусмотрено и если это не связано с чрезвычайными обстоятельствами. Размер компенсации зависит от продолжительности полета и задержки", - объяснила компания Flagito в пресс-релизе, добавив, что компенсацию можно требовать даже за случаи трехлетней давности.

Сначала пассажир пытался отстаивать свои права сам, но поскольку прямой контакт с airBaltic наладить не удавалось, заявитель наконец обратился к авиакомпании Flagito, которая предъявила претензии и передала дело в суд. Поэтому суд постановил, что airBaltic должна будет заплатить 250 евро клиенту. Оставшиеся 1328 евро, присужденные AirBaltic, пошли на покрытие судебных издержек.

"Возникает вопрос, является ли целесообразным для авиакомпании предоставлять некомпетентные ответы, любой ценой отказываться от выплаты компенсации и в итоге платить в пять раз больше", - отмечается в пресс-релизе.

Комментарий airBaltic

В интервью TVNET представитель airBaltic Алисе Бриеде рассказала, что компенсация будет выплачена согласно действующим нормативным актам Латвии и Евросоюза, а также с учетом общепринятой практики в сфере авиаперевозок. Каждое заявление оценивается индивидуально.

По словам Бриеде, информация, распространенная компанией Flagito, не является корректной. В конкретном случае авиакомпания обеспечила пассажира купоном, который погашает расходы на питание, транспорт и гостиницу, а также ответила на запрос о компенсации.