В Россию - по электронной визе! Как оформить, и что нужно знать, чтобы вас впустили в страну
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В настоящее время граждане Латвии с электронной визой могут попасть в три российских региона - в Калининградскую область, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также на Дальний Восток. Главные условия - правильно все оформить и не находиться в стране дольше разрешенного времени. Рассказываем, что нужно знать, и как избежать недоразумений.
Кстати, в феврале этого года прозвучала информация о том, что российские власти уже ведут работу над тем, чтобы с 2021 года граждане 53 стран (включая Латвию) могли въехать на территорию любого субъекта РФ по краткосрочной 16-дневной электронной визе.
А пока изучите информацию об оформлении электронных виз, которыми мы можем пользоваться уже сегодня: