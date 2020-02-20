Пт, 21.02.2020
18 февраля 2020 года государство плюнуло в лицо близким жертв трагедии, мне и многим другим патриотам Латвийского Государства. Илья Козин, журналист TVNET

В Россию - по электронной визе! Как оформить, и что нужно знать, чтобы вас впустили в страну

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Электронная виза. Как оформить и что важно знать?

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

В настоящее время граждане Латвии с электронной визой могут попасть в три российских региона - в Калининградскую область, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также на Дальний Восток. Главные условия - правильно все оформить и не находиться в стране дольше разрешенного времени. Рассказываем, что нужно знать, и как избежать недоразумений. 

Кстати, в феврале этого года прозвучала информация о том, что российские власти уже ведут работу над тем, чтобы с 2021 года граждане 53 стран (включая Латвию) могли въехать на территорию любого субъекта РФ по краткосрочной 16-дневной электронной визе.

А пока изучите информацию об оформлении электронных виз, которыми мы можем пользоваться уже сегодня:

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Электронная виза. Как оформить и что важно знать?

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