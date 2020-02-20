В Россию - по электронной визе! Как оформить, и что нужно знать, чтобы вас впустили в страну

В настоящее время граждане Латвии с электронной визой могут попасть в три российских региона - в Калининградскую область, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также на Дальний Восток. Главные условия - правильно все оформить и не находиться в стране дольше разрешенного времени. Рассказываем, что нужно знать, и как избежать недоразумений.