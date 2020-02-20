Как обрести внутреннее спокойствие? Причины и лечение приступов тревоги и паники

О тревоге и приступах паники в мире говорят все больше. В Латвии это также стало распространенной проблемой, в том числе среди молодежи.
К сожалению, уровень образованности в этом вопросе очень низок, поэтому зачастую люди обращаются за помощью лишь тогда, когда дополнительно возникают еще и другие проблемы, например, рушатся отношения. Kак распознать приступы тревоги и паники, почему они возникают и что мы можем сделать для того, чтобы избежать и предотвратить их? Советами делятся приглашенный эксперт BENU Aptieka, психотерапевт Андрис Веселовскис и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.
Что такое тревога и почему она возникает?
Тревога – это реакция организма на реальную или воображаемую опасную ситуацию, объясняет Веселовскис. Ее можно сравнить с ситуацией, когда включается пожарная или охранная сигнализация – человеческий организм реагирует чувством волнения в уме и теле. Биологическая задача тревоги – защита, однако, если вызывающие стресс проблемы не решаются, тревога может стать хронической. Это может быть длящаяся годами напряженность в семье, моббинг в школе или на работе и другие ситуации, вызывающие длительный стресс.
Длительная тревога очень вредна для здоровья – она изменяет работу всего организма и становится автономным заболеванием, которое чаще всего не распознают и не лечат.
Также от хронической тревоги человек страдает психологически – развиваются неврозы, паника, вегетососудистая дистония, депрессия и др.
4 главных признака тревоги:
- ускоренное дыхание и работа сердце;
- мышечное напряжение;
- тревога может быть как кратковременной, так и длительной;
- для хронической тревоги характерны самые разнообразные боли в любой из частей тела, повышенное давление, головная боль, дискомфорт в животе.
Что такое приступы паники и что их вызывает?
Во время приступа паники чувство тревоги драматически усиливается, подчеркивает психотерапевт. Человек испытывает неописуемый ужас, обычно у него сильно колотится сердце, ускоряется дыхание, возможны головокружение, тошнота, ощущение нестабильности, немеют руки и ноги. Также у человека при панике могут появляться вегетососудистые симптомы. Под влиянием паники человеку кажется, что он сейчас умрет или сойдет с ума и потеряет контроль над своим телом и рассудком. Зачастую, переживая приступ паники впервые, люди вызывают скорую помощь.
Паника может стать хронической, если ее не лечить соответствующим образом, поэтому после приступа человек должен обследоваться у семейного врача. Если у него не находят физической болезни, которая могла бы вызвать эти симптомы, то диагностируется паника, при этом выслушивается и оценивается сказанное пациентом.
Главные причины приступов паники накапливаются годами, это может быть нелеченая тревога или какое-то недавнее неприятное событие – смерть близкого человека, тяжелая болезнь, развод.
Советы по профилактике и предотвращению приступов тревоги и паники
Тревогу, как реакцию на опасную ситуацию, предотвращать не нужно. Она поможет мобилизоваться, найти решение. Однако для облегчения возникших симптомов психотерапевт рекомендует следующее.
- Научитесь расслабляться! Попробуйте релаксирующие упражнения, медитацию, тренировки осознанности, отдых.
- Уясните причины. Необходимо понять, в чем причины волнения и стресса, и затем их устранить или постараться уменьшить.
- Не бойтесь! Нужно учиться не бояться волнения или страха, наблюдать, осознавать, принимать эти эмоции.
- Учитесь управлять своими эмоциями. Мы должны ежедневно учиться управлять миром своих эмоций – справляться со своими переживаниями и внешними вызовами.
- Будьте физически активным! Регулярные и правильные физические упражнения помогут привести в порядок мысли и чувствовать себя лучше.
- Не стесняйтесь обращаться к специалисту! Если чувство тревоги влияет на вашу повседневную жизнь, не ждите, когда она перерастет в более широкие эмоциональные проблемы, и обращайтесь к врачу.
Когда нужно отправляться к специалисту?
В случае тревоги или приступа паники рекомендуется обращаться к специалистам – чем быстрее начнут лечить тревогу и панику, тем лучше будет результат. Если человек обращается за помощью к психотерапевту после первого приступа паники, часто можно помочь уже за несколько месяцев. Если тревога и паника длились годами, то на борьбу с мучительными симптомами также потребуются годы.
В случае хронической тревоги и паники могут хорошо помочь антидепрессанты. Однако обычно их нужно принимать месяцами и обязательно под наблюдением врача.
Как помочь?
Если с тревогой или приступами паники сталкивается кто-то из родственников, психотерапевт Андрис Веселовскис рекомендует быть рядом и успокаивать, говоря, что приступ паники или тревоги неопасен и пройдет. Важно убедить человека обратиться за помощью к специалисту, чтобы человек научился бороться с мучительными симптомами.
Совет фармацевта
Фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня подчеркивает, что в наши дни в материальной, образовательной, трудовой и других сферах созданы высокие стандарты, и многие тратят много энергии на их достижение, что, в свою очередь, вызывает хронический стресс и чувство тревоги. Последствием этого может быть повышенная восприимчивость к вирусным инфекциям, колебания артериального давления, аритмия в работе сердца, нарушения пищеварения, нерегулярный стул, боль под ложечкой и в животе, головная боль напряжения, боли в шее и спине, нарушения функций щитовидной железы и другие проблемы, включая нездоровый и неупорядоченный образ жизни.
Для того чтобы успешнее справляться со стрессовыми ситуациями, фармацевт рекомендует чаи из лечебных трав – ромашки, валерианы. Помогут также успокаивающие ванны (например, лавандовые), релаксирующая музыка и медитация. Также рекомендуется принимать больше витамина C (до 1000 мг в день) и при необходимости также успокоительные растительные средства в виде капсул и сиропов. Помогут также медикаменты и пищевые добавки, содержащие магний.
Факторы, связанные с образом жизни, которые могут помочь справиться с повышенным стрессом и тревогой, – это физическая активность (рекомендуется по 20 минут три раза в неделю).
Также необходимо снизить потребление алкоголя, а также кофеина и сахара. Все эти вещества вызывают в организме рефлекс "борись и беги", усиливая физические симптомы стресса. Также рекомендуется бросить курение и другие вредные привычки.
Как подчеркивает фармацевт, стресс, волнение и тревогу в перспективе можно уменьшить, планируя свое время, хорошо высыпаясь, оценивая стрессовые ситуации и ведя здоровый образ жизни. Нужно постараться найти причину, которая может вызывать приступы, и избегать этих "раздражающих" факторов. Так же очень важно не пренебрегать этими симптомами и своевременно обращаться к врачу.
Фармацевт рекомендует найти человека, который поможет добраться до врача – семейного, психиатра, психотерапевта или невролога. Врач поможет найти причину, вызывающую приступы.