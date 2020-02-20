Как обрести внутреннее спокойствие? Причины и лечение приступов тревоги и паники

Когда нужно отправляться к специалисту?

В случае тревоги или приступа паники рекомендуется обращаться к специалистам – чем быстрее начнут лечить тревогу и панику, тем лучше будет результат. Если человек обращается за помощью к психотерапевту после первого приступа паники, часто можно помочь уже за несколько месяцев. Если тревога и паника длились годами, то на борьбу с мучительными симптомами также потребуются годы.

В случае хронической тревоги и паники могут хорошо помочь антидепрессанты. Однако обычно их нужно принимать месяцами и обязательно под наблюдением врача.

Как помочь?

Если с тревогой или приступами паники сталкивается кто-то из родственников, психотерапевт Андрис Веселовскис рекомендует быть рядом и успокаивать, говоря, что приступ паники или тревоги неопасен и пройдет. Важно убедить человека обратиться за помощью к специалисту, чтобы человек научился бороться с мучительными симптомами.

Совет фармацевта

Фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня подчеркивает, что в наши дни в материальной, образовательной, трудовой и других сферах созданы высокие стандарты, и многие тратят много энергии на их достижение, что, в свою очередь, вызывает хронический стресс и чувство тревоги. Последствием этого может быть повышенная восприимчивость к вирусным инфекциям, колебания артериального давления, аритмия в работе сердца, нарушения пищеварения, нерегулярный стул, боль под ложечкой и в животе, головная боль напряжения, боли в шее и спине, нарушения функций щитовидной железы и другие проблемы, включая нездоровый и неупорядоченный образ жизни.

Для того чтобы успешнее справляться со стрессовыми ситуациями, фармацевт рекомендует чаи из лечебных трав – ромашки, валерианы. Помогут также успокаивающие ванны (например, лавандовые), релаксирующая музыка и медитация. Также рекомендуется принимать больше витамина C (до 1000 мг в день) и при необходимости также успокоительные растительные средства в виде капсул и сиропов. Помогут также медикаменты и пищевые добавки, содержащие магний.

Факторы, связанные с образом жизни, которые могут помочь справиться с повышенным стрессом и тревогой, – это физическая активность (рекомендуется по 20 минут три раза в неделю).

Также необходимо снизить потребление алкоголя, а также кофеина и сахара. Все эти вещества вызывают в организме рефлекс "борись и беги", усиливая физические симптомы стресса. Также рекомендуется бросить курение и другие вредные привычки.

Как подчеркивает фармацевт, стресс, волнение и тревогу в перспективе можно уменьшить, планируя свое время, хорошо высыпаясь, оценивая стрессовые ситуации и ведя здоровый образ жизни. Нужно постараться найти причину, которая может вызывать приступы, и избегать этих "раздражающих" факторов. Так же очень важно не пренебрегать этими симптомами и своевременно обращаться к врачу.