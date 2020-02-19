Кюзис о Золитуде: в полиции уже в первый месяц после трагедии увидели возможных виновников

В разговоре с агентством LETA он указал на то, что никому не известна мотивация Пардаугавского суда Риги, который осудил по делу о трагедии в Золитуде только одного человека и высказал критику в адрес следствия.

Кюзис подчеркнул, что он как начальник Госполиции сделал все, чтобы привлечь лучших специалистов к расследованию этого дела.

Он также подчеркнул, что стражи порядка, расследовавшие дело о трагедии в Золитуде, по возможности освобождались от других обязанностей.

"Дело было сложным, никогда прежде таких дел в полиции не было, поэтому полицейским пришлось работать в качестве инженеров-строителей", - сказал Кюзис.

Он подчеркнул, что работники полиции уже в первый месяц после трагедии увидели возможных виновников случившегося.

"Вокруг было множество должностных лиц, обязанностью которых было заботиться о своевременном устранении проблем. Мы в заключениях экспертов получили подтверждение тому, что эти должностные лица могли и должны были видеть, что с объектом не все в порядке", - подчеркнул Кюзис.

Как сообщал RUS.TVNET, Пардаугавский суд Риги во вторник оправдал всех обвиняемых по делу о золитудской трагедии, кроме Сергетса, которого суд приговорил к шести годам заключения и запрету на работу по своей профессии сроком на пять лет.

Прокуратура просила для Сергетса тюремного заключения на семь лет и шесть месяцев.

Помимо этого суд частным решением по делу о золитудуской трагедии призвал прокуратуру начать уголовный процесс против производителя конструкций крыши обрушившегося супермаркета - уже ликвидированного предприятия ООО Vikom Industries.

Суд также констатировал в действиях прокуроров Рижского судебного округа Агриса Скрадайлиса, Каспара Цакулса и Екатерины Кушаковой "ненадлежащее исполнение установленных обязанностей при осуществлении надзора за уголовным процессом в рамках досудебного расследования, а также поддержании государственного обвинения в суде".

Видео: Разъяснение приговора по делу Золитуде