7 - 8 марта в Риге пройдет выставка красоты EXPO BEAUTY MEETUP 2020

Мероприятие уже третий год подряд будет проходить в функциональном формате meetup, который позволит гостям в наиболее комфортной обстановке ознакомиться со множеством предложений в сфере красоты.

ФОТО: Пресс-фото

"Весна - особенная пора для женщин. Поэтому ежегодно мы проводим выставку именно в это время. В этот раз нам захотелось приурочить мероприятие к Международному женскому дню 8 марта и устроить для всех девушек и женщин настоящий праздник красоты.

Уверена, что meetup EXPO BEAUTY станет для многих чрезвычайно ценным мероприятием, ведь на нашей выставке можно будет не только по особым ценам купить множество интересных бьюти-продуктов, но и ознакомиться с возможностями новейших процедур, и почувствовать себя обновленными и еще более красивыми!" - рассказала руководитель проекта EXPO BEAUTY MEETUP Алина Беленкина.

ФОТО: Пресс-фото

Каждый год организаторы EXPO BEAUTY MEETUP тщательно выбирают место для проведения выставки, предлагая участникам и гостям мероприятия самую актуальную удобную и активную площадку для встреч. В этом году EXPO BEAUTY MEETUP состоится в новейшем рижском торгово-развлекательном центре AKROPOLE, который предлагает посетителям широкий ассортимент товаров для покупок и возможности захватывающего отдыха и развлечений для всей семьи.

"Мы искренне рады, что посетители AKROPOLE получат возможность в течение двух дней насладиться красотой и узнать больше о косметике, уходе за кожей, брендах мирового уровня, текущих событиях и тенденциях в отрасли.

EXPO BEAUTY MEETUP - отличный способ побаловать себя и вместе отметить Международный женский день. Именно поэтому мы приглашаем всех в первые выходные марта посетить AKROPOLE, где широкий спектр развлечений и покупок будет дополнен последними новостями из мира красоты", - говорит Зане Кактиня, руководитель торгово-развлекательного центра AKROPOLE.

ФОТО: Пресс-фото

На протяжении трех лет EXPO BEAUTY MEETUP постоянно развивается и совершенствуется, следуя мировым трендам.

Благодаря уникальному формату на выставке самым простым и удобным образом можно познакомиться с многочисленными категориями бьюти-товаров и услуг — от косметики широкого потребления до нишевой, натуральной, холистической продукции с био- и эко- сертификатами, а также лично узнать об уникальных технологических разработках и тритментах.

Только два дня посетителей ждут подарки, скидки, бесплатные консультации и увлекательная программа!