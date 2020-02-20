Уволено правление Рижского зоопарка: дело в мусоре и несоразмерных зарплатах

В четверг утром Ингмар Лидака не стал комментировать причины, почему его уволили с поста главы правления Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, так как на тот момент не ознакомился с объяснительной частью решения.

В свою очередь Морозов распространил сообщение для СМИ, в котором допустил, что увольнение связано с земельным участком в Межапарке, который в 2011 году был передан в безвозмездное пользование зоопарку. "Уволив правление, подготовлена почва для отчуждения собственности, принадлежащей Рижскому самоуправлению", - написал Морозов.

По информации, которую предоставил Морозов, в августе 2011 года самоуправление Риги передало Рижскому зоопарку участок на улицах Эзермалас и Цимзес общей площадью в 22 873 кв. м. Договор был заключен на 10 лет.

На созванной пресс-конференции Морозов рассказал, что на этом участке земли находится частный дом, который принадлежит компании "быстрых кредитов" MTB Finance. Недвижимость уже несколько лет пытаются продать за 1,47 млн евро, но к зданию можно проехать только по участку, который находился в пользовании зоопарка.

Исполнительный директор Риги Юрис Радзевичс сообщил, что уволил правление - Лидаку и Морозова за то, что они допустили загрязнение территории и, по сравнению с рядовыми работниками зоопарка, получают несоразмерно большие зарплаты.

Радзевич указал, что на участке, который самоуправление отдало в безвозмездное пользование, обнаружено загрязнение - на площади 1500 кв.метров свален строительный мусор. На территорию ограниченный доступ, ясно, что никто туда не может попасть без разрешения зоопарка.

Исполнительный директор рассказал, что получил информацию от Строительного управления и потребовал от руководства зоопарка объяснений. Ответ последовал - мусор собрался после строительства экспозиции "Африканская саванна", руководство зоопарка устно разрешило использовать этот участок для выгрузки отходов. Кто именно разрешил - этот вопрос остался без ответа, сказал Радзевич.

Радзевич в свою очередь опроверг слова Морозова о готовящемся отчуждении имущества, заявив, что это можно сделать только решением думы.

Он также добавил, что не удовлетворен политикой заработных плат на предприятии и тем, что Лидака "прикрывал" создание двух должностей директоров, чтобы сохранить рабочие места для бывших членов правления - Эдгара Витолса и Улдиса Желубовскиса, которые незаконно продлили сотрудничество с кафе, находящимся рядом с зоопарком, не объявив конкурс на получение права аренды.

По словам Радзевича, Лидака договорился о том, чтобы для Витолса и Желубовскиса были созданы директорские должности с зарплатой в 3500 евро, что только на 500 евро меньше, чем зарплаты членов правления.

Он заявил, что иерархия зарплат в компании выстроена абсолютно неправильно - высшее руководство получает более 3000 евро, зарплата специалиста следующего уровня составляет 1500 евро, а смотрители зоопарка получают менее 700 евро.

"А теперь соотнесите - люди, которые за нарушения ушли из правления, получают 3500 евро, а смотрителям, среди которых наблюдается самая большая ротация, они платят самые маленькие зарплаты", - сказал Радзевич.

Лидака работает в правлении зоосада с марта 2018 года, Морозов - с конца 2019 года.