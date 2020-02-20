Начальник RPP считает, что Рига - один из самых безопасных городов Европы

В прошлом году полиция Рижского самоуправления получила 115 253 вызова, что примерно столько же, сколько в 2018 году. "Число вызовов в последние годы увеличилось, однако прошлый год уникален тем, что число вызовов сохранилось на прежнем уровне", - подчеркнул Лукасс.

Несмотря на проблемы с привлечением новых сотрудников и большой нагрузкой, Лукасс не видит причин, по которым полиция не могла бы в будущем обеспечить качество своих услуг на нынешнем уровне.

"Не идут люди к нам работать, а качество потенциальных претендентов достаточно низкое. К тому же одной из самых существенных причин является заработная плата, в среднем полицейский получает 750 евро после уплаты налогов. На мой взгляд, это не адекватная заработная плата, принимая во внимание особенности работы в полиции", - пояснил Лукасс.