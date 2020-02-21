"Что бы ни случилось, в тюрьму я не вернусь". Как украденный сейф полностью изменил жизнь грабителя

Мэттью Хан попал в зависимость от наркотиков еще будучи подростком, постепенно переходя на все более тяжелые. Он бросил школу и начал приворовывать - чтобы было на что покупать наркотики.

Затем он попал в тюрьму и вышел в 2001 году, отсидев пять лет. Он был осужден за два серьезных преступления и, по закону Калифорнии, где он проживал, в случае третьего ареста перед ним вставала перспектива пожизненного заключения.

По словам Хана, несколько лет все шло совсем неплохо: "У меня была прекрасная работа, я стал ходить в школу, потом в колледж. А потом у меня в жизни случилось горе, и я не смог удержаться, я снова вернулся к наркотикам".

Один из его ближайших друзей детства покончил с собой, и Мэттью на долгие месяцы вновь окунулся в наркотики и воровство.

С юного возраста Мэттью промышлял мелкими кражами, а все деньги тратил на выпивку и наркотики Matt Hahn

Он жил тогда в Лос-Гатосе, штат Калифорния. Однажды ночью в 2005 году он принес домой выкраденный им сейф, еще не догадываясь, что это полностью перевернет его жизнь.

Первое, что он достал оттуда, были испачканные подгузники - "полный сюр", как вспоминает Мэттью.

"Там были и другие вещи: пистолет, какие-то фотографии, личные документы владельца сейфа. И еще там была флэш-карта для цифровой камеры. И когда я ее вставил в свой компьютер, то увидел там фото владельца сейфа, который занимался грязными вещами с маленьким ребенком", - рассказывает Мэттью Хан.

Он поначалу даже не понял, на что смотрит.

"Первая фотография, которую я увидел, была какой-то странной. Я почувствовал, что что-то с ней не так, но что именно там было изображено, я не понял. И только после того, как я посмотрел несколько других кадров, до меня дошло, что это взрослый с ребенком".

Пойти в местное отделение полиции и просто сказать, что он вламывался в чужие дома и случайно в одном из них обнаружил следы преступления - это был не вариант для Мэттью.

Он знал, что должен что-то сделать, но понимал, что любой новый приговор обернется для него пожизненным сроком.

Поэтому он положил флэш-карту в кошелек и вложил туда записку с адресом и именем владельца сейфа. Он сделал личную приписку: "Пожалуйста, уберите это чудовище с наших улиц" и отправил кошелек в полицию.

Он рассказал маме о том, что наткнулся на флэш-карту случайно на гаражной распродаже, и попросил ее посматривать за новостями.

Неделю спустя она позвонила ему и сказала, что полиция кое-кого арестовала.