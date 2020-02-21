У берегов Панамы задержана самодельная подлодка с пятью тоннами наркотиков

У берегов Панамы задержано самодельное полупогружное транспортное средство, на котором находилось пять тонн наркотиков, сообщает CNN.
Как сообщило Министерство внутренних дел Панамы, транспортное средство было замечено в среды в территориальных водах Панамы во время миссии по патрулированию.
На плавсредстве находились четверо граждан Колумбии - все они задержаны.
Министерство не уточнило, какие конкретно наркотики везли преступники.
Контрабандистов наркотиков ранее уже неоднократно ловили, когда они на подобных транспортных средствах перевозили кокаин из Южной Америки в США и Европу.