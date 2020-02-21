У берегов Панамы задержана самодельная подлодка с пятью тоннами наркотиков

Как сообщило Министерство внутренних дел Панамы, транспортное средство было замечено в среды в территориальных водах Панамы во время миссии по патрулированию.

На плавсредстве находились четверо граждан Колумбии - все они задержаны.

Министерство не уточнило, какие конкретно наркотики везли преступники.