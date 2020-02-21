Пт, 21.02.2020
18 февраля 2020 года государство плюнуло в лицо близким жертв трагедии, мне и многим другим патриотам Латвийского Государства. Илья Козин, журналист TVNET

У берегов Панамы задержана самодельная подлодка с пятью тоннами наркотиков

ФОТО: AFP/SCANPIX

У берегов Панамы задержано самодельное полупогружное транспортное средство, на котором находилось пять тонн наркотиков, сообщает CNN.

Как сообщило Министерство внутренних дел Панамы, транспортное средство было замечено в среды в территориальных водах Панамы во время миссии по патрулированию.

На плавсредстве находились четверо граждан Колумбии - все они задержаны.

Министерство не уточнило, какие конкретно наркотики везли преступники.

Контрабандистов наркотиков ранее уже неоднократно ловили, когда они на подобных транспортных средствах перевозили кокаин из Южной Америки в США и Европу.

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