Мужчины, которые красятся лучше некоторых женщин: "Наши семьи нас поддерживают"

Сегодня, 21 февраля, в выставочном зале "Кипсала" начинается фестиваль эротики Erots. RUS.TVNET побывал на месте событий и посмотрел, как проходят репетиции артистов и подготовка к мероприятию.
Вот уже второй год подряд на сцене Erots будет выступать дрэг-квин шоу - Baltic Queens Show. RUS.TVNET поговорил с участниками коллектива.
Галерея: Подготовка к Erots
Дрэг-квин - сленговое выражение для обозначения артистов, использующих женские образы и переодевающихся в соответствующую одежду. Этот термин часто ошибочно приравнивают к термину "трансвестизм", но это далеко не всегда так. Надевая женскую одежду, дрэг-квин часто используют преувеличение характеристик для гротескного, драматического или сатирического эффекта. Главным отличием дрэг-квин от трансвестита является то, что целью переодевания служит именно развлечение зрителя.
Первое, что мы спросили, так это то, что для самих участников означает образ "дрэг-квин".
"По моему мнению, для нас дрэг-квин - это свобода и виде проявления искусства", - ответил участник группы, знаменитый латвийский парикмахер, визажист и дрэг-квин Давис Кименис (Амуна Давис).
В команде принимают участие также две девушки-трансгендера - Стефания и София, которые отметили, что для них это возможность выглядеть ярче, чем в обычные будни.
Строгий отбор и разнообразие полов
Давис рассказал, что в настоящее время в Baltic Queens Show всего четыре участника, это связано со строгим отбором и подготовкой, которую проходят, к сожалению, не все, ведь на сцене артисты стараются отдаваться на все 100%.
"Да, у нас в группе двое мальчиков и два трансгендера, но мы все дрэг-квин. Мы за эту свободу, когда дрэг-квин может быть не только мужчина. Это может быть и женщина, которая переодевается в более яркий образ. Этот образ означает, что он художественный, яркий, преувеличенный - длинные волосы, яркий макияж, блёстки, кристаллы. Это слишком яркий образ", - отметил Давис.
Как на дрэг-квин реагируют в обществе?
На этот вопрос ребята честно и с улыбкой отвечают - "очень хорошо".
"У нас никогда не было проблем. Конечно, есть много взглядов. Но есть те, кто смотрят и такие - вау! А потом - подождите, вы мужчина или женщина?". Одной из частых реакций на ребят являются просьбы сфотографироваться с ними. Артисты очень дружелюбны и открыты к людям, потому практически никогда не откажут.
Не стали скрывать дрэг-квин и присутствие негативной реакции. Однако люди, которым подобный род искусства не нравится - реагируют спокойно: уходят или не обращают внимания.
Роль ориентации
На вопрос о том, связана ли ориентация с данным увлечением, ответ категоричен - нет. Стефания отметила, что в мире много дрэг-квин, в числе которых и женщины.
"Дрэг-квин не должна быть геем, лесбиянкой или трансгендером. Тут нет никаких условий, что тебе нужно быть геем или мужчиной. Это то же самое, что и театр - искусство. В театре же тебе не нужно быть геем..." - отметил Давис.
Артист продолжил: "Я думаю, что дрэг-квин - это объединение всех видов искусств: бурлеска, оперы, театра - всё преувеличенно. Одеваемся сексуально как в бурлеске, а макияж как в театре - тяжёлый и яркий. Это объединение всех образов".
Отношение родных и близких
Каждый наш собеседник отметил, что в их семьях царят поддержка и понимание.
"Очень поддерживают. Я в Латвии достиг очень многого в качестве дрэг-квин. У меня много подписчиков и поклонников, которые следят за мной и поддерживают. У Яниса [ещё один мужчина в коллективе. - Прим. ред.] тоже семья - христианская, люди церкви, - и никаких проблем! Мне кажется, что нет проблем у людей, у которых открытое мышление, у людей, которые могут идти в ногу со временем. А те, кто ничего не достиг в жизни, не самодостаточны и несчастливы, у них обычно проблемы", - отметил Давис.
Стефания и София также отметили, что от семьи идёт стопроцентная поддержка.
"В моей семье тоже нет никаких проблем. Очень большая семья, и все поддерживают. Поначалу, конечно, было, что немного не понимали и тревожились, что кто-то обидит, а сейчас - да, давай, вперёд! [улыбается]", - сказала Стефания.
"Большая проблема людей, что они не знают, что это такое. А когда мы объясняем и люди понимают, что это значит, и они такие - о, классно!" - отметил Давис.
Навыки макияжа
Совсем недавно издание Privātā Dzīve побывало в гостях у Дависа. У парня дома целые витрины с косметикой. Мы поинтересовались, как ребята пришли к тому, чтобы правильно краситься, ведь не каждая девушка сможет так же умело справиться с мейкапом. Всё что нам ответили - "тренироваться, тренироваться и ещё раз тренироваться". Никаких секретов нет, всё дело в практике!
"Когда шесть лет назад выступал в качестве дрэг-квин, я выглядел просто ужасно. Я не учился ни краситься, ничего. Я просто выглядел как... гоблин какой-то в платье. И да, тренировался. Тут как в спорте или каллиграфии, например. Мы все четверо научились с нуля. У всех сначала был ужасный макияж", - с улыбкой рассказывает Давис.
Шоу на Erots
"Выступать на этой сцене для нас - честь. Мы просто очень гордимся тем, что находимся здесь уже второй год на большей сцене и можем показывать, что такое настоящее шоу и что такое дрэг-квин", - отметили участники.
Мы также решили спросить ребят, что они хотели бы сказать нашим читателям и зрителям:
"Живите с открытым мышлением, не концентрируйтесь на жизни других, а на своей. Поддерживайте других людей и радуйтесь их достижениям, вдохновляйтесь и мечтайте, и воплощайте в жизнь свои мечты. Не будьте такими хейтерами!" - сказал Давис, с которым ребята полностью согласны.
Стефания также добавила: "Принимайте то, что в мире такая разнообразность, и просто наслаждайтесь всеми моментами искусства в этой жизни! 21-й век - вы свободные люди, и это самое главное!"