Мужчины, которые красятся лучше некоторых женщин: "Наши семьи нас поддерживают"

"Дрэг-квин не должна быть геем, лесбиянкой или трансгендером. Тут нет никаких условий, что тебе нужно быть геем или мужчиной. Это то же самое, что и театр - искусство. В театре же тебе не нужно быть геем..." - отметил Давис.

Артист продолжил: "Я думаю, что дрэг-квин - это объединение всех видов искусств: бурлеска, оперы, театра - всё преувеличенно. Одеваемся сексуально как в бурлеске, а макияж как в театре - тяжёлый и яркий. Это объединение всех образов".

Отношение родных и близких

Каждый наш собеседник отметил, что в их семьях царят поддержка и понимание.

"Очень поддерживают. Я в Латвии достиг очень многого в качестве дрэг-квин. У меня много подписчиков и поклонников, которые следят за мной и поддерживают. У Яниса [ещё один мужчина в коллективе. - Прим. ред.] тоже семья - христианская, люди церкви, - и никаких проблем! Мне кажется, что нет проблем у людей, у которых открытое мышление, у людей, которые могут идти в ногу со временем. А те, кто ничего не достиг в жизни, не самодостаточны и несчастливы, у них обычно проблемы", - отметил Давис.

Стефания и София также отметили, что от семьи идёт стопроцентная поддержка.

"В моей семье тоже нет никаких проблем. Очень большая семья, и все поддерживают. Поначалу, конечно, было, что немного не понимали и тревожились, что кто-то обидит, а сейчас - да, давай, вперёд! [улыбается]", - сказала Стефания.

"Большая проблема людей, что они не знают, что это такое. А когда мы объясняем и люди понимают, что это значит, и они такие - о, классно!" - отметил Давис.

Навыки макияжа

Совсем недавно издание Privātā Dzīve побывало в гостях у Дависа. У парня дома целые витрины с косметикой. Мы поинтересовались, как ребята пришли к тому, чтобы правильно краситься, ведь не каждая девушка сможет так же умело справиться с мейкапом. Всё что нам ответили - "тренироваться, тренироваться и ещё раз тренироваться". Никаких секретов нет, всё дело в практике!

"Когда шесть лет назад выступал в качестве дрэг-квин, я выглядел просто ужасно. Я не учился ни краситься, ничего. Я просто выглядел как... гоблин какой-то в платье. И да, тренировался. Тут как в спорте или каллиграфии, например. Мы все четверо научились с нуля. У всех сначала был ужасный макияж", - с улыбкой рассказывает Давис.

Шоу на Erots

"Выступать на этой сцене для нас - честь. Мы просто очень гордимся тем, что находимся здесь уже второй год на большей сцене и можем показывать, что такое настоящее шоу и что такое дрэг-квин", - отметили участники.

Мы также решили спросить ребят, что они хотели бы сказать нашим читателям и зрителям:

"Живите с открытым мышлением, не концентрируйтесь на жизни других, а на своей. Поддерживайте других людей и радуйтесь их достижениям, вдохновляйтесь и мечтайте, и воплощайте в жизнь свои мечты. Не будьте такими хейтерами!" - сказал Давис, с которым ребята полностью согласны.