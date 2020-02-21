У миллионера остановилось сердце в кресле у стоматолога

В пятницу, 21 февраля, в ходе посещения одной из стоматологических клиник в Москве у бизнесмена-миллионера остановилось сердце. В столицу России он приехал для лечения зубов, сообщает издание "Комсомольская правда".
Отмечается, что операция прошла штатно, однако по ее окончании 59-летнему мужчине вдруг стало плохо: пациент встал со стула, схватился за сердце и упал.
Мужчине на месте оказали первую помощь и вызвали "скорую", после чего он был доставлен в реанимацию. У бизнесмена диагностировали остановку сердца, сейчас за его жизнь борются врачи.
Отмечается, что мужчина руководит фирмой, занимающейся поставками и производством крепежных материалов. Компания имеет филиалы в России, Республике Беларусь, СНГ, странах Балтии и Ближнего востока.