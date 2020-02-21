У миллионера остановилось сердце в кресле у стоматолога

Отмечается, что операция прошла штатно, однако по ее окончании 59-летнему мужчине вдруг стало плохо: пациент встал со стула, схватился за сердце и упал.

Мужчине на месте оказали первую помощь и вызвали "скорую", после чего он был доставлен в реанимацию. У бизнесмена диагностировали остановку сердца, сейчас за его жизнь борются врачи.