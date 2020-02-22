"Понимаю, почему именно катафалк был свадебной машиной": Успенская в шоке от интервью с Собчак

Любовь Залмановна отметила, что это не пост о справедливости, которую не найти в "продажной журналистике"

"Это призыв молча, прочесть, подумать и понять, что же происходит сейчас с нами, между людьми... А главное, 10 раз подумать всем, кто соберётся идти на шоу и к "желтым журналистам" подобным Ксении Собчак, осознавая, что даже невозможно будет предположить какой душевной болью это может обернуться!" - эмоционально написала артистка.

Артистка не понимает, как можно из проблем людей получать собственную выгоду и перекручивать обстоятельства до условий "хайпа".

"Как будто формулировка "хлеба и зрелищ" трансформировалась в "крови и зрелищ"- заметила певица.

Любовь Успенская признала, что не ожидала, что Ксения Собчак способна развенчать общественный резонанс относительно событий, происходящих с ее семьей. Но она была уверена, что журналистка поможет остановить бесконечный поток негатива в адрес звезды и ее дочери.

"Я шла как мать к матери, как человек знающий цену словам и горькую вереницу боли и разочарования от последствия их перекручивания", - указала она.

Исполнительница объяснила, что Собчак неожиданно превратилась в "холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу".

"Как же ловко у Ксении получалось режиссировать сценарием программы, закрывая рты, обрывая фразы и не давая сказать и слова не то, что мне, но и моим близкими приглашённым друзьям. Выстроенный в собственном формате сценарий Ксении выдержал эфир, и мне ничего не оставалось, как испытать горчайшее разочарование не только тем, что происходит сейчас в моей жизни, у нас с Таней, но и тем, что сейчас происходит в душах и сердцах людей", - написала она.

В завершении Любовь Залмановна отметила, что понимает, почему на свадьбе у Ксении был именно катафалк.

"Я должна была понимать, что человек, вышедший из приличной семьи и вошедший в низкосортные шоу развлекательного формата, не совсем осознает систему человеческих ценностей […], я теперь понимаю, почему именно катафалк был свадебной машиной этой женщины – в ней все мертво, и даже союз с Богомоловым не способен оживить ее душу" - подытожила она.

Ксения Анатольевна не стала молчать и ответила артистке.

"Вы пришли ко мне как к журналисту. И я вела себя как журналист. Вы можете сколько угодно говорить про желтуху, но не было ни толпы, ни криков,ни передергивания. Было только интервью с вами. И мои вопросы вам", - парировала ей телезвезда.

Собчак призналась, что задавала неудобные вопросы.

"Вы просто пришли чтобы выглядеть определенным образом, и вам не понравилось, что я вытащила из вас то, что вы не хотели рассказывать", - объяснила блондинка.