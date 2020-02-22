"Понимаю, почему именно катафалк был свадебной машиной": Успенская в шоке от интервью с Собчак

65-летняя исполнительница Любовь Успенская стала героиней нового выпуска программы "Док-Ток" Ксении Собчак, который был посвящен скандалу вокруг артистки и ее дочери. После интервью певица призналась, что она осталась разочарованной. Женщина обвинила журналистку в перекручивании ее слов ради погони за "хайпом".
Любовь Залмановна отметила, что это не пост о справедливости, которую не найти в "продажной журналистике"
"Это призыв молча, прочесть, подумать и понять, что же происходит сейчас с нами, между людьми... А главное, 10 раз подумать всем, кто соберётся идти на шоу и к "желтым журналистам" подобным Ксении Собчак, осознавая, что даже невозможно будет предположить какой душевной болью это может обернуться!" - эмоционально написала артистка.
Артистка не понимает, как можно из проблем людей получать собственную выгоду и перекручивать обстоятельства до условий "хайпа".
"Как будто формулировка "хлеба и зрелищ" трансформировалась в "крови и зрелищ"- заметила певица.
Любовь Успенская признала, что не ожидала, что Ксения Собчак способна развенчать общественный резонанс относительно событий, происходящих с ее семьей. Но она была уверена, что журналистка поможет остановить бесконечный поток негатива в адрес звезды и ее дочери.
"Я шла как мать к матери, как человек знающий цену словам и горькую вереницу боли и разочарования от последствия их перекручивания", - указала она.
Исполнительница объяснила, что Собчак неожиданно превратилась в "холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу".
"Как же ловко у Ксении получалось режиссировать сценарием программы, закрывая рты, обрывая фразы и не давая сказать и слова не то, что мне, но и моим близкими приглашённым друзьям. Выстроенный в собственном формате сценарий Ксении выдержал эфир, и мне ничего не оставалось, как испытать горчайшее разочарование не только тем, что происходит сейчас в моей жизни, у нас с Таней, но и тем, что сейчас происходит в душах и сердцах людей", - написала она.
В завершении Любовь Залмановна отметила, что понимает, почему на свадьбе у Ксении был именно катафалк.
"Я должна была понимать, что человек, вышедший из приличной семьи и вошедший в низкосортные шоу развлекательного формата, не совсем осознает систему человеческих ценностей […], я теперь понимаю, почему именно катафалк был свадебной машиной этой женщины – в ней все мертво, и даже союз с Богомоловым не способен оживить ее душу" - подытожила она.
Ксения Анатольевна не стала молчать и ответила артистке.
"Вы пришли ко мне как к журналисту. И я вела себя как журналист. Вы можете сколько угодно говорить про желтуху, но не было ни толпы, ни криков,ни передергивания. Было только интервью с вами. И мои вопросы вам", - парировала ей телезвезда.
Собчак призналась, что задавала неудобные вопросы.
"Вы просто пришли чтобы выглядеть определенным образом, и вам не понравилось, что я вытащила из вас то, что вы не хотели рассказывать", - объяснила блондинка.
Она призналась, что постаралась разобраться в ситуации и ничего не вырывала из контекста и не "компилировала".
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Это не пост о справедливости. Ее нет смысла искать в мире продажной журналистики, это не пост о боли, (ее крик невозможно вместить ни в одно приходящее в голову словосочетание), это призыв молча, прочесть, подумать и понять, что же происходит сейчас с нами, между людьми...а главное, 10 раз подумать всем, кто соберётся идти на шоу и к «желтым журналистам» подобным Ксении Собчак @xenia_sobchak , осознавая, что даже невозможно будет предположить какой душевной болью это может обернуться! С каких пор проблемы других людей становятся не поводом понять, поддержать, услышать, а причиной получить собственную выгоду, перекрутить обстоятельства до условий «хайпа». Как будто формулировка «хлеба и зрелищ» трансформировалась в «крови и зрелищ»... нет, я не ждала, что Ксения Собчак компилирует мои слова в нечто способное развенчать общественный резонанс относительно событий, происходящих в моей семье. Но, я была уверена, что у нее по крайней мере хватит мудрости и рассудка помочь остановить бесконечный поток негатива в адрес меня и моей дочери. Я шла как мать к матери, как человек знающий цену словам и горькую вереницу боли и разочарования от последствия их перекручивания. Но, я не то чтобы подумать не могла, я до сих пор не понимаю как это стало возможным? Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всем по-человечески, наконец- то разобраться, вдруг превращается в холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу, будто выглядывающую из того самого «свадебного катафалка», оставившая там свою душу. Как же ловко у Ксении получалось режиссировать сценарием программы, закрывая рты, обрывая фразы и не давая сказать и слова не то, что мне, но и моим близкими приглашённым друзьям. Выстроенный в собственном формате сценарий Ксении выдержал эфир, и мне ничего не оставалось, как испытать горчайшее разочарование не только тем, что происходит сейчас в моей жизни, у нас с Таней, но и тем, что сейчас происходит в душах и сердцах людей. ⠀ /продолжение в карусели/