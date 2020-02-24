Спасите наши души: Bezvēsts.lv презентовала кнопку тревоги

Кнопка тревоги работает следующим образом: нужно скачать приложение, зарегистрироваться и назначить кого-то из своих родственников или друзей доверенным лицом. В случае беды надо открыть приложение, три секунды подержать кнопку SOS нажатой, и сигнал тревоги получит как родственник или друг, так и Bezvēsts.lv. Важно, чтобы в телефоне был подключен мобильный Интернет или WiFi.

Кнопка тревоги в приложении Bezvēsts.lv ФОТО: bezvests.lv

Вместе с сигналом тревоги Bezvēsts.lv и близкий человек получат географические координаты места, откуда поступил сигнал SOS, информацию об уровне заряда батареи и другие важные данные, которые внесет сам пользователь: например, о хронических заболеваниях или аллергии, которые могут угрожать жизни.

"Вся информация, которая будет получена вместе с сигналом тревоги, поможет ускорить и упростить поиск человека в случае, если его близкие обратятся в нашу добровольческую организацию и заполнят анкету о пропаже человека", - рассказал Фаминский.

Он отметил, что эта кнопка тревоги может быть весьма полезна для тех, кто часто выезжает за пределы Латвии и вынужден оставлять своих пожилых родителей или родственников без присмотра. Также приложение рекомендуют установить пожилым людям, которые любят проводить время вне дома.

"Мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда пожилые люди звонят своим детям и знакомым, а те по каким-то причинам не берут трубку. Когда же им перезванивают, то уже на том конце никто не снимает трубку. Это поможет в случаях, когда пожилые люди не могут найти дорогу домой, им стало плохо, когда заблудился или попал в опасную ситуацию ребенок", - рассказал Александр.

Доверенным лицом может быть только один человек.

"Например, мама и сын решили воспользоваться нашим приложением. Они должны его скачать, зарегистрироваться. Сын назначает маму доверенным лицом - она получает об этом уведомление в своем приложении и подтверждает это", - рассказал Фаминский.