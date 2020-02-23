"30 лет хотел жить в Эстонии": гражданин России пошел на крайние меры для воплощения мечты

В прошлом году Идаская префектура зафиксировали семь попыток пересечь государственную границу с целью нелегальной миграции. "Люди перебирались вплавь, пешком и использовали наводные средства, чтобы попасть как в Эстонию так и в Россию, - пишет Идаская префектура в соцсетях. - Самые опасные именно те случаи, когда пытаются переплыть реку. Нарова - река с быстрым течением, водоворотами и вода в ней холодная даже в жаркие летние дни".

История о мужчине, который еще 30 лет назад хотел жить в Эстонии

"52-летний мужчина выбирал в течение четырех дней подходящий момент для пересечения границы. К счастью, ожидание проходило не под открытым небом, а у сестры в приграничном садоводческом кооперативе. В течение четырех дней он отслеживал и искал место, где было бы проще всего пересечь реку, чтобы попасть в Эстонию. Естественно, он наблюдал и за пограничниками", - говорится в посте Идаской префектуры.

Ему требовалась лодка и у него была возможность использовать соседскую, но чтобы избежать конфликта, он украл лодку из проката.

"Для пересечения границы он приготовил два комплекта одежды. Естественно, одежда была расцветки, с помощью которой легко слиться с природой. Также он захватил нож и газ,

- перечисляет Идаская префектура. - С помощью ножа он перерезал веревку и украл лодку, газ нужен был для отпугивания животных. Прибыв в Эстонию, мужчина спрятал лодку, нож и газовый баллон".

9 июня, когда он попал в воды Эстонии, его сразу же зафиксировал пограничный радар. Ничего не подозревая, мужчина взял рюкзак и пошел в сторону деревни Васкнарва. Но его уже поджидал патруль пограничников.