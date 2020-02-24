Пн, 24.02.2020
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Защита данных на почте: семье пришлось угадывать, кому пришло заказное письмо

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ФОТО: Ekrānuzņēmums

Некая сотрудница Latvijas Pasts, отправляя уведомление о необходимости забрать заказное письмо, указала только первые буквы имени и фамилии. Оказалось, что в семье несколько человек с одинаковыми инициалами, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija. 

В почтовом ящике одной семьи оказалось уведомление о заказном письме, на котором было указано только две буквы - A и B. В семье три человека с такими инициалами, и никто не мог понять, кому же нужно идти на почту, отделение которой находится в трех километрах от дома. Сотрудница почты таким образом хотела соблюсти закон о защите данных. 

Руководитель Отдела превенции Государственной инспекции данных Лаурис Линабергс указал, что с учетом здравого смысла сотруднице почты стоило указать имя и фамилию получателя заказного письма полностью, без сокращений. Есть точные рекомендации, что должно быть на уведомлении о получении посылки и письма - имя и фамилия. 

Представители Latvijas pasts извинились перед жителями, которым пришлось отгадывать, от кого может быть это письмо и кому адресовано. Подробности смотрите в сюжете. 

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