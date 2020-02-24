В Ильгюциемсе полиция изъяла двух детей. Мальчику несколько дней не меняли подгузник

Звонившая женщина сообщила, что зашла в подъезд и увидела там заплаканного соседского ребенка - девочку примерно двух лет. Поодаль стоял мальчик такого же возраста. Женщина сообщила, что завела детей в квартиру, стала звать кого-то из родителей. Никто не отозвался - нетрезвый отец спал на полу в туалете. Женщина приняла решение вызвать полицию.

На момент прибытия полицейских, отец малышей проснулся, и рассказал, что употреблял алкоголь днем ранее, а сегодня не пил. По его словам, дети спали, проснулись и вышли из квартиры, потому что с дверью что-то не в порядке.

Полицейским показалось, что мужчина еще не протрезвел, поэтому решили узнать, где мать малышей. До женщины дозвонились, и попросили прийти домой, что она пообещала сделать в течение 20 минут. Ее манера разговора вызвала подозрение, что нетрезвой может быть и она. Однако, прошло два часа, а женщина так и не пришла.

Сотрудники RPP провели проверку на алкоголь, которая показала 3,2 промилле. Второй замер показал 3,44 промилле.

Во время осмотра квартиры полицейские увидели переполненную пепельницу на кухне, а помещение было прокуренным. Отец малышей признался, что переодически курит в квартире.

На место прибыли сотрудники Неотложной медицинской помощи, которые констатировали, что мальчику примерно два-три дня не меняли подгузник. Детей доставили в больницу, где им пришлось остаться.