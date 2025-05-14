Страны также договорились о сотрудничестве между энергетическом и горнодобывающем секторах экономики.

Пока Дональд Трамп встречался с первыми лицами государства, в частности, с кронпринцем Мохаммедом бин Салманом, переговоры с крупнейшими представителями саудовского бизнеса проводили вошедшие в американскую делегацию советник Трампа, миллиардер Илон Маск, генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман и глава компании-гиганта по производству компьютерных чипов Nivdia Дженсен Хуан.

Первое официальное турне

Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Фото: Getty Images

Это его первый официальный зарубежный визит с начала нового президентского срока. В ближайшие дни он планирует посетить две другие страны Ближнего Востока: Катар и ОАЭ.

В Эр-Рияде Дональд Трамп планирует провести сегодняшний день и часть завтрашнего.

После переговоров с бин Салманом президент США принял участие в саудовско-американском инвестиционном форуме, где также присутствовали руководители компаний Citigroup, IBM, Qualcomm, Alphabet и Franklin Templeton.

Позже он посетит саммит лидеров стран Персидского залива.

В среду президент США должен отправиться в Катар. Он завершит свой тур по Ближнему Востоку в пятницу, посетив Объединенные Арабские Эмираты.

Вместе с Трампом на Ближний Восток также отправились госсекретарь США Марко Рубио. спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и министр обороны Пит Хегсет.

В понедельник Трамп также заявил, что не исключает своей поездки в Стамбул, где в четверг, 15 мая, могут состояться российско-украинские мирные переговоры.