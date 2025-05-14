Омид Нурипур Фото: DW: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Приведет ли это к результату -окончанию войны - вопрос, который по итогам конференции остался открытым, мнения разошлись. Макмастер считает, что Россия слабее, чем кажется, и что она не может долго выдерживать нынешний уровень военных потерь. Глава Берлинского центра Карнеги Александр Габуев уверен, что у Москвы достаточно экономических и других ресурсов для продолжения войны. По его мнению, проблемы у РФ могут возникнуть только тогда, когда мировые цены на нефть упадут до 30 долларов за баррель и продержатся на этом уровне как минимум год.

Обсуждали в Берлине и прогнозы западных спецслужб о том, что через несколько лет у России может быть достаточно ресурсов для конвенциональной войны с НАТО. На этом фоне участники призывали спешить с перевооружением европейских армий, поскольку, мол, Россия может пойти на это в период правления Трампа. Волкер обратил внимание на то, что Москва уже ведет гибридную войну в Европе, но дал понять, что считает ответную реакцию европейцев слабой.

Европе советуют не опускать руки

Форум Atlantik-Brücke считается самым влиятельным в германо-американских отношениях. Сейчас его возглавляет бывший глава МИДа Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), а до него им руководил нынешний канцлер Фридрих Мерц.