Как сложится новый миропорядок? Чего ждать Германии от Трампа? Участники германо-американской конференции в Берлине обсудили отношения Европы и США на фоне войны РФ в Украине и слома эпох.
С Дональдом Трампом нужно разговаривать, он учится. Это одна из рекомендаций, которые бывший советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер огласил в Берлине в понедельник, 12 мая, на конференции германо-американского форума Atlantik-Brücke. Макмастер хвалил телефонный звонок в Вашингтон четырех европейских лидеров, включая нового канцлера Германии Фридриха Мерца (Friedrich Merz), во время их визита в Киев минувшими выходными. "Очень умный ход", - считает отставной генерал и советует продолжить дипломатическое давление на Москву, не забывая о вложениях в "жесткую силу" - оборонную промышленность. Россию "можно остановить только силой", уверен он.
По итогам поездки лидеров Франции, Великобритании, Германии и Польши в Киев было озвучено ультимативное предложение Москве прекратить огонь в войне РФ против Украины на 30 дней ради переговоров. Кремль ответил отказом, но президент Владимир Путин предложил переговоры в Стамбуле 15 мая. Трамп поддержал эту идею, президент Украины Владимир Зеленский быстро согласился, а Москва на момент написания статьи тянула с ответом.
Как долго Россия сможет продолжать войну?
"Я не верю, что Путин поедет в Стамбул", - предположил депутат бундестага и недавний сопредседатель немецких "зеленых" Омид Нурипур (Omid Nouripour). Его аргумент: глава Кремля недавно даже не поехал в аэропорт встречать в Москве китайского лидера Си Цзиньпина "по соображениям безопасности". Нурипур также считает хорошей европейскую инициативу. Похвала прозвучала и от бывшего представителя США при НАТО и экс-спецпосланника Вашингтона по Украине Курта Волкера. Он поддержал решение "поднять температуру" для России, пригрозив новыми санкциями за отказ прекратить огонь.
Приведет ли это к результату -окончанию войны - вопрос, который по итогам конференции остался открытым, мнения разошлись. Макмастер считает, что Россия слабее, чем кажется, и что она не может долго выдерживать нынешний уровень военных потерь. Глава Берлинского центра Карнеги Александр Габуев уверен, что у Москвы достаточно экономических и других ресурсов для продолжения войны. По его мнению, проблемы у РФ могут возникнуть только тогда, когда мировые цены на нефть упадут до 30 долларов за баррель и продержатся на этом уровне как минимум год.
Обсуждали в Берлине и прогнозы западных спецслужб о том, что через несколько лет у России может быть достаточно ресурсов для конвенциональной войны с НАТО. На этом фоне участники призывали спешить с перевооружением европейских армий, поскольку, мол, Россия может пойти на это в период правления Трампа. Волкер обратил внимание на то, что Москва уже ведет гибридную войну в Европе, но дал понять, что считает ответную реакцию европейцев слабой.
Европе советуют не опускать руки
Форум Atlantik-Brücke считается самым влиятельным в германо-американских отношениях. Сейчас его возглавляет бывший глава МИДа Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), а до него им руководил нынешний канцлер Фридрих Мерц.
Немецкие участники пытались понять, как будут развиваться отношения с США во время второго срока Трампа и куда движется западный мир. Депутат бундестага и однопартиец Мерца по консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) считает, что старый мировой порядок умирает, а новый еще не родился. Мир находится в "интеррегнуме, периоде временного управления", который сопровождается войнами на разных уровнях, указал политик. Как долго этот этап продлится, он не предсказал.
В выступлениях немецких участников конференции с первых минут чувствовался пессимизм в отношении новой Америки, "Америки Трампа". Уже упомянутый депутат бундестага от "зеленых" Нурипур сказал, что Европа живет в условиях "пост-надежности", иными словами - на Вашингтон больше нельзя положиться. Клаудия Майор (Claudia Major), вице-президент Германского фонда Маршалла (GMF), призвала не питать иллюзий, отметив, что Европа "не может без США изолировать Россию", как не смогла этого и при предыдущем президенте Соединённых Штатов Джо Байдене.
Ее коллега, политолог и эксперт в вашингтонском Совете по международным отношениям (CFR) Лиана Фикс (Liana Fix) считает, что США Трампа и Россия Путина идут на сближение и чем оно завершится - вопрос открытый. Фикс отмечает, что важным тестом для отношений Европы и Америки будет июньский саммит НАТО в Гааге, который европейцам "нужно как-то пережить" без потрясений. Она предложила вообще вынести отношение к России за скобки порядка дня саммита, чтобы снять острые углы.
Как убедить Трампа
Профессор Джорджтаунского университета Чарльз Купчан попытался успокоить. С одной стороны, он предупредил аудиторию, что Трамп - более глубокое явление, чем просто личность президента. По сути - это возвращение к изоляционистской политике США до Второй мировой войны, считает политолог. С другой, по его мнению, президент Трамп вряд ли развалит НАТО и не бросит Украину, хотя полной уверенности у него в этом нет. Купчан советует Европе в любом случае "не опускать руки", а пытаться найти общий язык с новой Америкой, в первую очередь - в экономическом сотрудничестве. Об этом же говорил и Курт Волкер: "Нужно делать домашнее задание и выступать с инициативой".
Слова Волкера звучали как холодный душ для европейских собеседников. Он отметил, что президенту Трампу искренне хочется лишь завершить войну в Украине, он "не понимает почему люди убивают другу друга, и ему все равно, кто контролирует какую территорию".
Основные итоги конференции: будущее миропорядка и Запада туманно, США не стоит списывать со счетов, Трампа можно и нужно убеждать, а Россию - сдерживать. Пример привел Герберт Макмастер, который рассказал, как он в 2018 году убедил Трампа передать Украине противотанковые комплексы Javelin. По его словам, он показал президенту таблицу с датами, на которой были показаны действия России в Грузии, Украине и Сирии и сопоставлены с тем, что он назвал "бездействием Запада". По словам Макмастера, увидев эту таблицу, Трамп согласился передать оружие Киеву.
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