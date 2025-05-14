Выступая в эфире телеканала TF1, Макрон подчеркнул, что Франция поддерживает Украину в ее новых усилиях заставить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров, однако отметил, что Запад не заинтересован в "разжигании Третьей мировой войны".

"Наше намерение - ввести санкции, если Россия не согласится на перемирие в Украине, предложенное европейскими союзниками Киева", - заявил Макрон.

В последние месяцы Франция играет ведущую роль в координации европейского ответа на российскую агрессию и поддержку Украины. Макрон также активно задействовал свои доверительные отношения с президентом США Дональдом Трампом для содействия завершению конфликта.

В субботу лидеры Франции, Великобритании, Польши и Германии призвали Россию согласиться на 30-дневное безусловное перемирие, которое должно было начаться в понедельник.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Путина лично принять участие в российско-украинских переговорах, запланированных на четверг в Турции. Однако российская сторона пока не сообщила, кто будет представлять ее на этих переговорах.

Евросоюз уже ввел 16 пакетов санкций против России с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Семнадцатый пакет санкций также может быть принят в ближайшее время, однако лидеры ЕС намерены повременить с этим решением до окончания возможных переговоров Зеленского и Путина в Турции.

Президент Франции отметил, что Украина сама признает, что, возможно, не сможет вернуть всю территорию, оккупированную Россией начиная с 2014 года.

"Мы должны помочь Украине защищаться, но мы не хотим спровоцировать Третью мировую войну, - сказал Макрон. - Войну необходимо прекратить, и Украина должна занять наиболее выгодную позицию перед началом переговоров".