Трамп ослабляет доллар. Кто от этого выиграет?

Тарифная война, начатая президентом США Дональдом Трампом, уже в самом разгаре, и инвесторы во всем мире задаются вопросом: а каким будет следующий пункт его плана по ниспровержению мирового экономического порядка? Внимание многих приковано к так называемому "Соглашению Мар-а-Лаго". Это план, предложенный Стивеном Мираном, председателем Совета экономических консультантов Трампа, чтобы скоординировать с торговыми партнерами Америки ослабление доллара.
В основе этого плана лежит идея, что статус доллара как мировой резервной валюты является не привилегией, а тяжким бременем, сыгравшим важную роль в деиндустриализации экономики США. Согласно этой логике, глобальный спрос на доллары повышает их стоимость, и поэтому товары, сделанные в США, оказываются дороже импортных.
Это, в свою очередь, приводит к постоянно отрицательному сальдо внешней торговли и побуждает американские компании переносить за границу производство, а с ним и рабочие места.