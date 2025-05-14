Трамп ослабляет доллар. Кто от этого выиграет?

​Тарифная война, начатая президентом США Дональдом Трампом, уже в самом разгаре, и инвесторы во всем мире задаются вопросом: а каким будет следующий пункт его плана по ниспровержению мирового экономического порядка? Внимание многих приковано к так называемому "Соглашению Мар-а-Лаго". Это план, предложенный Стивеном Мираном, председателем Совета экономических консультантов Трампа, чтобы скоординировать с торговыми партнерами Америки ослабление доллара.