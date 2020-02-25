Накануне реформы дебаты в краях настолько горячи, что за кулисами утверждают: административно-территориальная реформа провалится. Тем не менее комиссия Сейма обещает завершить работу над картой на этой неделе. Наукшенский и Руиенский края, которые уже полгода пугают Ригу тракторами и свиным навозом, кричат - край нужно присоединить не к Валке, а к Валмиере. Желание Стренчи войти в состав Валмиерского края комиссия пока игнорирует - на карте территория остается в Валксом крае. Между тем северный конец Латвии не расслабляется - последнее слово в парламенте еще не было сказано.

TVNET начинает серию статей об административно-территориальной реформе, в рамках которой будет исследовать, как края развивались до сих пор, как живущие на их территории люди представляют свое будущее и соответствуют ли их желания с видением правительства.

Отправляемся в самый крупный северный город Латвии - Руиену, где несколько месяцев громко протестовали против включения в Валкский край - собирали подписи, поджидали министров с тяжелой техникой, обещали приехать в Сейм со свиным навозом, сказали, что карта была нарисована "глупой или политической проституткой", назвав намерения новым "пактом Молотова-Риббентропа".

Жители города хотят все оставить "так, как есть", но если все-таки и присоединяться, то только в одном направлении - это Валмиера. Стренчский край, который по всем показателям является самым депрессивным среди всех своих "северных коллег", тоже хочет в Валмиеру, но пока не попадает. Присоединиться к Валке не хочет никто. В результате реформы правительство надеется повысить эффективность и конкурентоспособность местных органов власти, но на местах пока не понимают - как.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Объективно необходимости объединяться нет, - говорит профессор факультета управления бизнесом и экономики Латвийского университета и советник Латвийского союза самоуправлений Марис Пукис. - Если края не будут присоединены, у них есть возможность сохранить базовую инфраструктуру и, следовательно, стимул для предпринимателей. Самоуправления боятся стать пригородом, и эти опасения оправданны, потому что депутатам (больших краев) придется ориентироваться на избирателей и быть ближе к административному центру". Пукис не исключает, что в перспективе такая ситуация может привести к снижению инвестиций в пригородах края. "Подобное мы уже можем наблюдать в крупных краях - Мадонском и Гулбенском. Инвестиции уходят в центр, а тем, кто на окраине, придется собрать свои вещи и уехать".

Люди объективно оценивают ситуацию, не видя смысла реформы, которую хотят провернуть силой, опустошив территорию.

Дальний город

Чем дальше на север, тем пейзаж становится более унылым - мало обжитых мест, отсутствует инфраструктура. Найти современную заправку, где можно было бы немного передохнуть и выпить кофе, нам так и не удалось. Статус города Руиена получила 100 лет назад, в середине XX столетия была центром района. Теперь это ухоженный маленький городок с просторной площадью, 2-3-этажными постройками и улочками, которые можно по пальцам пересчитать. Центр пуст. Выдающейся архитектурой город похвастаться не может - во время войны он практически полностью был разрушен - 200 деревянных домов сгорели. Но есть здесь просторный дом культуры, построенный сто лет назад, который пригодится любому большому городу, недавно построенная модная эстрада, культовые Rūjienas saldējums, два больших продуктовых магазина, два очаровательных кафе. А, да, и церковь. Вот и все!

С туризмом в крае как есть - можно рассчитывать только на проезжающих мимо.

Зарезервировать место для ночевки на сайте booking.com не удалось ни в Руиене, ни в Стренчи, ни в Наукшени, так как такой услуги тут просто нет - ближайшая гостиница в Валмиере.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Руйиенский край был образован десять лет назад - во время предыдущей реформы, после которой на карте Латвии появились 110 краев и девять городов национального значения. Также, как и в других местах, реальное число жителей здесь меньше, чем декларированных - официальное число менее 5000, из которых большая часть живет в Руиене. Закон требует, чтобы минимальное число жителей в самоуправлении было 4000 человек. Этим критериям не соответствуют 39 краев. Тенденция снижения численности населения в Руиенском крае показывает, что город приближается к "красной линии". Как и в соседнем крае - Мазсалаце, доля людей трудоспособного возраста здесь ниже, чем в среднем в Видземском регионе и в Латвии в целом. 90% жителей - латыши. Ближе всего к Руиене, на расстоянии 26 км, находится эстонский город Мойсакула - самый маленький город наших северных соседей, который резко опустел, после эстонской территориальной реформы 2017 года. Бюджет края 6 000 000 в год, из которых львиная доля уходит на образование и, относительно много, на культуру и отдых - 900 000 евро. Административный функции "съедает" более 9%. Руиенский край получает дотации от фонда финансовой поддержки муниципальных районов. Есть обязательства - около 300 000 в год. В период с 2012 по 2018 год в рамках различных программ было реализовано более 50 проектов, в основном в области образования.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Со взглядом на Валмиере

Дума расположилась в здании, специально построенном для нужд местного самоуправления в первый период независимости Латвии. Гунтис Гладкинс (Видземская партия) стоит во главе самоуправления почти 20 лет - он держит руку на пульсе Руиене, и горожане доверяют ему.

"Мы наслышаны, но есть еще второе и третье чтение Сейма", со сдержанным оптимизмом говорит руководитель руиенской думы. "Валмиере - это центр развития всего Видземе с широким влиянием, в который входят Смилтене, Валка, Лимбажи, Алоя, Руиена. Поэтому мы склонны присоединяться к сильнейшим", объясняет он свой выбор.

Гунтис Гладкинс не против идеи создания второго уровня - образования региональных властей или так называемых земель, оставляя нынешние края "такими, какие они есть". Если вместо нынешних 119 муниципалитетов будет создано 39 муниципалитетов (34 края и 5 городов - Рига, Даугавпилс, Лиепая, Юрмала, Резекне), второй уровень не будет иметь значения. Марис Пукис уже много лет выступает за региональное самоуправление.

Невозможно реализовать реформу из Риги, так как министры не могут думать "регионально".

"Рига обеспокоена тем, что часть власти может уйти в регионы". Реформа должна быть практически осуществлена, но как будет выглядеть карта Латвии, все еще не ясно.

"Вам из Риги кажется, что здесь ничего нет - все остановилось, но это не так", говорит Гунтис Гладкинс. Экономическую мощь, к сожалению, не подпитывает старение населения и уезд людей в возрасте от 30 до 40 лет. Перспективы динамики населения не оптимистичны. Индекс развития Руйиенского края 71 (из 110 муниципалитетов), Валкский край находится на 87-ом месте, Наукшени на 58-ом, Стренчи - 95-ом.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В Rūjienas saldējums есть примерно 50 рабочих мест, есть деревообрабатывающее производство, сельские хозяйства, производство булыжника, органические хозяйства. Есть также кузнечная мастерская, питомники овец и шиншилл, ремесленные услуги, пекарня. Уровень безработицы составляет 2,7%. "Безработицы у нас фактически нет - те, кто считаются безработными, уже просто не в состоянии работать".

Не хватает сильного магнита, который мог бы привлечь горожан, уставших от суеты Риги, как, например, у Цесиса, Лигатне или Кокнесе (живописная природа, близость к столице, хорошее движение).

Тем не менее до риги придется проехать 150 км, у муниципалитета нет качественного жилищного фонда для привлечения молодых специалистов. Заработная плата здесь варьируется от "минималки" до 800 евро "на руки". Исключением является Rūjienas saldējums, где в летний сезон квалифицированный работник может заработать "сильно за 1000 евро на руки". Однако требования у предприятия высокие - рабочую силу найти сложно, рассказал руководитель Rūjienas saldējums Игорь Миезис. Часто на предприятии работают люди из Риги, Сигулды, Валмиеры. Более 1000 евро могут получить специалисты, обслуживающие современную сельскохозяйственную технику.

"Руиена - единственный город, который уже десять лет дружит с японским городом Хигасикава на острове Хоккайдо", - продолжает расхваливать родные края мэр, показывая водяной насос, идентичный тому, что установлен в Хигасикаве.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Город можно обойти за 15 минут, так как все находится в пешей доступности. Мы отправляемся посмотреть открытую в прошлом году сцену под открытым небом, которая была удостоена звания лучшей постройки 2019 года, и амбициозный дом культуры с собственным кинотеатром. Для сельской местности культурная жизнь здесь на высокой волне - многие мероприятия проводятся бесплатно.

Есть опасения, что, попав в состав крупного края, будет потеряна возможность реализовывать на месте важные для жителей проекты.

Получат ли горожане желанный бассейн, если центр будет на расстоянии 50 км, или приедут ли сюда известные музыканты и художники?

Руководитель дома культуры Илзе Леска стоит по середине сцены - задумалась о предстоящем концерте ко Дню Святого Валентина. Oхууу! Акустика замечательная. Мероприятия проходят здесь каждую неделю. В городе есть свой любительский театр, оркестр, танцевальный коллектив.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Говоришь Руиена, думаешь - мороженое!

Если кто-то говорит, что Руиена - это мороженое, горожане надувают губы: "Кекава - это не только курица". И все же в Руиены царит аура этого десерта. Руиенский молочный завод был построен в 1912 году, и производители молочных продуктов никогда не переезжали. Мороженое здесь делали уже со времен Ульманиса. Сегодня продукция Rūjienas saldējums экспортируется в 25 стран. Владелец предприятия Игорь Миезис работает в Руиене уже десять лет, а живет в Стопини. Именно поэтому его взгляд на реформу не слишком эмоционален, с более широким фокусом. "Я полностью доверяю местным, которые лучше знают, что нужно краю", говорит Игорь. Тем не менее... "У всего есть обратная сторона. Если послушать о причинах, приведенных местными органами власти по всей Латвии, мы редко слышим объективные, аргументированные мнения. Кто-нибудь изучал ситуацию, анализировал плюсы и минусы? Нет!

Являются ли лозунги, о том, что Валка бедна и ищет спонсоров, а Валмиера богата, поэтому там будет лучше, обоснованными?

Один из аргументов обычно такой: "Мы не против реформы, а против того, что с нами не разговаривают". Это эмоциональное обвинение. Мы все понимаем, что реформа необходима, административный аппарат нужно уменьшить. Эмоции стоит отложить, иначе ничего не сможем изменить".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Миезис считает, что опасения за будущее Руиены сохраняются независимо от того, присоединится ли край к Валке или Валмиере. "Сегодня мы развиваем наше маленькое жилое пространство, как умеем, у муниципалитетов хорошее сотрудничество с предпринимателями, но если центр будет находится далеко и туда приедут из "какой-то Руиены"…"

"Вероятнее всего, направление в сторону Валмиеры является верным, ибо местные ситуацию видят и чувствуют лучше", продолжает Игорь. "Гиртс Рунгайнис говорит, что нет смысла поддерживать места, где менее 5000 жителей. Тем не менее, мне кажется, что никто в нашей стране не может ответить, каковы на самом деле видение и стратегия Латвии. Когда к нам приехала делегация из 45 стран, они сказали, что тут ничего нет. Я сказал: "Посмотрите, коровы здесь счастливы". Люди из Нидерландов, Дании, Германии поняли о чем я: о да, экология".

Нет, производство мороженого в Руйиене не выгодно - его стоимость выше, чем, например, в Пиериге, где за транспорт нужно платить меньше.

"Но нам здесь нравится, мы хотим тут работать - ничего от государства не просим, только, чтобы не мешали нам работать, меняя налоги каждый год. Фактически, фабрика по производству мороженого может находиться за пределами Латвии, где производственный процесс более дорогой из-за высоких налогов на рабочую силу и затрат на электроэнергию. "У нас самые высокие налоги на рабочую силу в странах Балтии - 74%, а в Эстонии, на расстоянии всего 10 км - 52%. Электричество у нас также дороже, чем в Эстонии, Литве и Польше". Тем не менее, тенденции заработной платы в компании растут. "Мы готовы продолжать повышать зарплаты. У нас есть видение сохранения самых высоких зарплат в регионе, чтобы мы могли привлекать лучших сотрудников".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Ну и что эта реформа изменит?

Мы определенно не можем уехать, не осмотрев выставочный зал и не послушав рассказ о поворотах истории Руиены. Лига Силиня, директор выставочного зала, ожидает нас у стены, на которой размещены фотографии некоторых из самых известных горожан. Пока осматривали коллекцию совят профессора Расмы Гарлерии, зазвучала гитара и Лига запела: "Paliec sveiks, mans mazais draugs, mūsu mīlas laiks bij jauks…". Эту песню в 1942 году написал житель Руиены - музыкальный педагог и композитор Эвалд Силиньш. Лига спела еще несколько песен на японском и эстонском языках. Можно заметить, что она очень любит свой край. О реформе она говорит: чтобы узнать, что такое Руиена, нужно сюда приехать, а не карты в кабинете рисовать.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET