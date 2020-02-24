Новая причёска - новая должность? Оцените перемены во внешности Даны Рейзниеце-Озолы

Возвращаясь из путешествия, Дана Рейзниеце-Озола смогла удивить коллег новой, значительно короткой стрижкой, пишет издание Privātā dzīve.
Ранее политик отмечала, что свою причёску меняет только в те моменты, когда вступает на новую должность.
Однако в этот раз она прервала традицию, отметив, что это просто "весна стучится в двери" и "время, когда женщина хочет перемен".
Она также сказала, что новую причёску намного легче укладывать, благодаря чему можно сэкономить время.
Напомним, Рейзниеце-Озола имеет трёх дочерей. В 2011 году вышла замуж за директора Латвийского агентства инвестиций и развития Андриса Озолса. 29 января 2013 года Рейзниеце-Озола родила четвёртого ребёнка - сына.
Смотрите, как менялась причёска политика в разные годы!