Пн, 24.02.2020
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Новая причёска - новая должность? Оцените перемены во внешности Даны Рейзниеце-Озолы

Дана Рейзниеце-Озола

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Возвращаясь из путешествия, Дана Рейзниеце-Озола смогла удивить коллег новой, значительно короткой стрижкой, пишет издание Privātā dzīve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ранее политик отмечала, что свою причёску меняет только в те моменты, когда вступает на новую должность.

Однако в этот раз она прервала традицию, отметив, что это просто "весна стучится в двери" и "время, когда женщина хочет перемен".

Она также сказала, что новую причёску намного легче укладывать, благодаря чему можно сэкономить время. 

Напомним, Рейзниеце-Озола имеет трёх дочерей. В 2011 году вышла замуж за директора Латвийского агентства инвестиций и развития Андриса Озолса. 29 января 2013 года Рейзниеце-Озола родила четвёртого ребёнка - сына.

Смотрите, как менялась причёска политика в разные годы!

2019 год 

ФОТО: Zane Bitere/LETA

2015 год 

ФОТО: Ieva Lūka / LETA

2014 год

ФОТО: Edijs Pālens /LETA

2012 год

ФОТО: Ieva Lūka / LETA

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