"Мы не смогли спасти всех": рассказ о том, как эвакуировали геев из Чечни

Затем мы вместе с "Новой газетой" организовали встречу с посольствами. Мы решили, что других вариантов нет - людей надо вывозить из России. На первую встречу пришли представители 16 посольств. Мы попросили визы для активистов. Сразу нам ничего не дали, сказали, что это не они решают. Но позже визы все-таки начали давать.

- Какие страны больше всего вам помогли и разрешили въехать представителям ЛГБТ?

- Германия одна из первых дала 5 виз. Это была нестандартная ситуация, понятно, что мы - не туристическое агентство. Но у некоторых представителей ЛГБТ были пожелания по странам, мы старались обращаться в эти страны. Германия помогла, Франция нам помогла, многие помогали. Больше всех беженцев приняла Канада. В общей сложности мы вывезли около 150 человек, сейчас этот поток меньше.

- Если сейчас человек находится в схожей ситуации, куда ему обращаться?

Кадр из фильма: активисты спасли более 150 геев и лесбиянок из Чечни. ФОТО: скриншот видео

Кадр из фильма: активисты спасли более 150 геев и лесбиянок из Чечни

- Он должен позвонить по горячей линии, указанной на сайте "Московского комьюнити центра". Но таких людей (беженцев из Чечни. - Ред.) мы сейчас не заселяем в "шелтер", это работа с рисками, и мы им находим другое жилье.

- О рисках. Создатели фильма говорили, что чеченские силовики нередко пытались вам помешать. Можете рассказать об этом?

- Могу рассказать две истории, но анонимно и без подробностей. Одна история закончилась хорошо, девушка спаслась, вторая плохо - девушка умерла. С девушками из Чечни вообще гораздо сложнее работать, есть большие риски для них и для нас. Так вот, одной из девушек дали убежище за границей, мы ее спрятали в одном из регионов. Она должна была улететь через Минск. В Минске ее поймали папа и дядя, поскольку чеченские силовики отслеживали покупку билетов по паспорту, ее ждали уже в "стерильной" зоне аэропорта.

Чеченских девушек с детства учат быть послушным, безвольными, делать то, что говорят старшие или мужчины. В итоге эту девушку отец убедил вернуться, потом ее допрашивали и пытали в тюрьме. Но потом, скажем так, папа все-таки ее отпустил, понял, что ей так будет лучше. У нас получилось ее вывезти. Я не хочу рассказывать подробно, чтобы у папы не было проблем. Вторая история очень похожа на первую, только этой девушке такой возможности сбежать не дали. Она умерла - по официальной версии, у нее что-то случилось с почками. Ей было 20 лет.

- Авторы фильма говорят, что в нем впервые была применена технология изменения лиц. Интервью брали у настоящих беженцев, но в кадре мы видим лица "доноров" (также представителей ЛГБТ-сообщества), на героев как бы "наложили" их лица. Это не помешало передать эмоции беженцев?