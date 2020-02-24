От чего и почему следует отказаться в пост?

Приближается пост, во время которого многие собираются внести какие-то изменения в свою повседневную жизнь – питание, привычки, поведение.
Время поста обычно используется для различных целей – приобретения духовного опыта, самосовершенствования, очищения и приведения в порядок организма, воспитания силы воли, избавления от нездоровых привычек и многого другого.
Рекомендациями о здоровом и полезном посте делятся приглашенный эксперт BENU Aptieka, сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.
Зачем поститься и как к этому подготовиться?
Специалист по питанию подчеркивает: прежде чем начать поститься, нужно честно ответить себе на вопросы: что для меня значит пост? Понимаю и принимаю ли я его, так как являются христианином? Почти все окружающие постятся, я не хочу отличаться от них и поэтому хотя бы из вежливости в этом году я откажусь от булочек и мяса? Или пост мне необходим, потому что я устал от повседневной рутины, мне мешают какие-то привычки (например, стакан вина каждый вечер, сладости, нездоровое питание, слишком долгое сидение в Интернете т.п.)? Если вы решили, что хотите что-то изменить во время поста и четко это сформулировали (христианам это сделать проще), запишите и помните: "Я делаю это по собственной воле и сам для себя".
Если же пост – это отказ от чего-то и приобретение новых привычек – сформулируйте это четко для себя и действуйте!
У наших предков времена года издревле определяли ритм питания – на зимние праздники хорошо ели, а потом рацион зависел от обстоятельств. В природе это было пустым периодом – запасы еще есть, но ничего еще не растет... Сегодня другая ситуация – все доступно. Поэтому Сондоре считает, что современному человеку пост необходим больше, чем в прежние времена. Мы находимся во власти технологий, не понимаем себя, свои отношения, находимся под влиянием стрессоров, существуем для других, но не для себя, привыкли делить свою жизнь с другими. Пост может помочь нам хоть немного привести себя в порядок, что-то поменять в ежедневной рутине.
От чего отказаться?
Чаще всего во время поста люди отказываются от чего-то, что им больше всего мешает. Из продуктов питания это чаще всего мясо, рыба, сладости, сахар, алкоголь, фастфуд. Кто-то может бросить курить, сократить время, проводимое у экрана, избавиться от других нездоровых привычек.
Времени поста достаточно для того, чтобы изменить свои привычки, и мы можем этим воспользоваться.
Если вы чувствуете, что хотите поменять свои гастрономические пристрастия, стать здоровее – договоритесь сами с собой, запишите свои идеи, планы и принимайтесь за их реализацию.
К тому же, записи делать рекомендуется ежедневно – хотя бы небольшой отчет о том, как прошел день, что удалось, какие были ощущения и, возможно, где вы "сорвались", не сумев удержаться от какого-нибудь запретного лакомства или не совладав с негативными эмоциями. Иногда приходится записать: "Я просто не справился с собой... признаю и не корю себя за это. Завтра будет новый день, и он будет лучше!". Этого не надо бояться и стесняться.
Кому не рекомендуется поститься?
Прежде всего, не рекомендуется и бесполезно поститься тем, кто не понимает смысла поста и соблюдают его лишь потому, что так делают другие. Также определенно не следует соблюдать его детям, беременным, людям с хроническими заболеваниями и пожилым. Кроме того, если Вы планируете серьезные изменения в своем меню, прежде всего проинформируйте об этом своего семейного врача. В целом же, если во время поста вы откажетесь от булочек, сладостей и некачественной еды, это пойдет только на пользу вашему здоровью.
Не будет ли одолевать слабость?
Услышав слово "пост", иногда мы представляем себе голод, тревогу, слабость. Как поститься, чтобы не навредить своему здоровью и не почувствовать себя плохо?
Специалист по питанию поясняет – если меню планируется с учетом основных принципов здорового питания, то отказ от какого-то блюда не причинит вреда. Однако, если вдруг начать исключать из рациона многие продукты, содержащие важные питательные вещества – белки, сложные углеводы, хорошие жиры, овощи, то тогда действительно будете голодными, угрюмыми, страдать от запоров, головных болей и, возможно, от многих других проблем. Поэтому поститься нужно с умом, не нанося вреда своему организму.
Польза от поста
40 дней – достаточный срок, чтобы что-то предпринять и начать привыкать к этому. Например, каждый вечер вместо социальных сетей читать книги. Можно начать ходить в спортзал, заняться скандинавской ходьбой, возможно, научиться петь или просто взять на себя обязательство каждый вечер или утро быть наедине с собой, своими мыслями. Можно научиться не покупать неполезные продукты питания, не поддаваться минутному соблазну, так как "в этот раз можно…". Нужно помнить, что пост – это договоренность с самим собой. Это пора, когда мы можем по крайней мере попробовать изменить те вещи, которые мешают нам в повседневной жизни. Разумеется, нужно понимать, что будет после поста – 40 дней вы не будете есть лакомства и ждать момента, когда снова сможете наесться? В таком случае – какой в этом смысл? Если же вы приобрели опыт, сделали выводы – то в этом уже большая польза! Возможно, кто-то будет просто лучше себя чувствовать, лучше спать, здоровее выглядеть, а это уже хороший результат. Также очень полезно после поста просмотреть свои заметки и сделать выводы.
Рекомендации по вкусному, сбалансированному питанию на время поста
Чтобы вкусно есть во время поста, пользуйтесь приправами и учитесь готовить! Это целый мир вкусов и возможностей! Даже самое простое постное блюдо – ячневую кашу – можно приготовить необычно: с грибами, орехами, сухофруктами, в других вариациях. Блюдо не должно быть ни дорогим, ни безукоризненно приготовленным.
Дайте волю своей фантазии и ищите вдохновляющие вас рецепты, как полезно и вкусно приготовить, например, зерновые или овощи! Может быть, именно в период поста кто-то откроет для себя такие блюда, как запеченную в духовке свеклу, сельдерей, брюкву, репу… Натрет на терке редьку или попробует еще какой-нибудь хорошо известный, но давно не использовавшийся рецепт?
Пригодится также календарь питания. Например, в какие дни на завтрак будет каша, какая и с чем? Когда будете есть молочные продукты и когда – зерновые, рыбу? Если едите мясо – сколько раз в неделю и как его приготовить? Вначале может показаться, что все это трудно спланировать, но, когда уже сложилась определенная система, это легко. Поможет также покупка продуктов без упаковки в магазинчиках – там можно взвесить ровно столько, сколько необходимо.
Во время поста к продуктам питания нужно относиться ответственно – съедать все купленное, не выбрасывать продукты! В основе этого лежит планирование!
Что делать после поста?
Возможно, что, отказавшись во время поста от сладостей, вы их больше не захотите. Может быть, вы поймете, что блюда, от которых вы отказались как от помехи, в повседневной жизни вам вовсе не нужны. Если после поста вы снова начнете есть, например, мясо, не ешьте его большими количествами, откажитесь от жирного мяса. Начинайте с маленьких порций – это относится ко всему, не только к мясу.
Совет фармацевта
Фармацевт Занда Озолиня поясняет, что пост – это время как духовного, так и физического очищения. Если вы решили использовать пост, чтобы упорядочить свое меню и очистить организм, вам могут помочь природные пищевые добавки и травяные чаи для очистки организма, а также гомеопатическая детоксикация, которая требует дисциплинированности и регулярности, но показывает очень хорошие результаты. Природные пищевые добавки улучшают работу желудочно-кишечного тракта и поэтому не только очищают организм, но и укрепляют здоровье в целом.
Важно очиститься также духовно, реализовать свою давно забытую мечту, вернуться к хобби, которая доставляет радость, побыть вместе с семьей – не только сидеть у телеэкрана, но и активно заниматься спортом или погулять по ближайшему парку. В наши дни во время поста актуально и полезно пересмотреть и ограничить использование смарт-устройств. В пост старайтесь проводить больше времени не с ними, а на свежем воздухе, наслаждаясь пробуждением природы после зимы и приходом весны…