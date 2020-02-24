От чего и почему следует отказаться в пост?

Время поста обычно используется для различных целей – приобретения духовного опыта, самосовершенствования, очищения и приведения в порядок организма, воспитания силы воли, избавления от нездоровых привычек и многого другого.

Рекомендациями о здоровом и полезном посте делятся приглашенный эксперт BENU Aptieka, сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

Зачем поститься и как к этому подготовиться?

Специалист по питанию подчеркивает: прежде чем начать поститься, нужно честно ответить себе на вопросы: что для меня значит пост? Понимаю и принимаю ли я его, так как являются христианином? Почти все окружающие постятся, я не хочу отличаться от них и поэтому хотя бы из вежливости в этом году я откажусь от булочек и мяса? Или пост мне необходим, потому что я устал от повседневной рутины, мне мешают какие-то привычки (например, стакан вина каждый вечер, сладости, нездоровое питание, слишком долгое сидение в Интернете т.п.)? Если вы решили, что хотите что-то изменить во время поста и четко это сформулировали (христианам это сделать проще), запишите и помните: "Я делаю это по собственной воле и сам для себя".

Если же пост – это отказ от чего-то и приобретение новых привычек – сформулируйте это четко для себя и действуйте!

У наших предков времена года издревле определяли ритм питания – на зимние праздники хорошо ели, а потом рацион зависел от обстоятельств. В природе это было пустым периодом – запасы еще есть, но ничего еще не растет... Сегодня другая ситуация – все доступно. Поэтому Сондоре считает, что современному человеку пост необходим больше, чем в прежние времена. Мы находимся во власти технологий, не понимаем себя, свои отношения, находимся под влиянием стрессоров, существуем для других, но не для себя, привыкли делить свою жизнь с другими. Пост может помочь нам хоть немного привести себя в порядок, что-то поменять в ежедневной рутине.

От чего отказаться?

Чаще всего во время поста люди отказываются от чего-то, что им больше всего мешает. Из продуктов питания это чаще всего мясо, рыба, сладости, сахар, алкоголь, фастфуд. Кто-то может бросить курить, сократить время, проводимое у экрана, избавиться от других нездоровых привычек.

Времени поста достаточно для того, чтобы изменить свои привычки, и мы можем этим воспользоваться.

Если вы чувствуете, что хотите поменять свои гастрономические пристрастия, стать здоровее – договоритесь сами с собой, запишите свои идеи, планы и принимайтесь за их реализацию.