Правительство займется вопросом проституток и их клиентов

В Латвии проституция легальна, однако подлежит ограничениям, принятым правительством еще в 2008 году. Закон запрещает заниматься проституцией лицам моложе 18 лет, также запрещено предоставлять услуги сексуального характера за деньги за пределами своего жилища.

Согласно новой редакции закона, заниматься проституцией не смогут лица моложе 25 лет. За нарушение может быть вынесено предупреждение или применен денежный штраф до 500 евро.

Среди прочего, поправки предлагают законодательно обязать клиентов проституток посещать программы по коррекции поведения.

Если услуг сексуального характера предоставляются в квартире или частном доме, жильцы которого выступают против этого, проститутки и их клиенты также могут получить предупреждение или денежный штраф до 500 евро.