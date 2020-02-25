Кариньш о коронавирусе: у нас очень высокий уровень готовности

Он отметил, что в Латвии по-прежнему не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Если у человека есть подозрение на коронавирус, Кариньш призвал не незамедлительно отправляться в медучреждение, а звонить по номеру 113 и следовать указаниям.

Готовность больниц

Как после заседания совета сообщила Министр здравоохранения Илзе Винькеле, если в Латвии распространится коронавирус, сначала больницы смогут принять 100 пациентов. Если число больных будет больше, произойдет реорганизация работы больниц, к, примеру, приемных отделений.

"Известно число коек, известно число карантинных мест, а также, что делать, если людей придется изолировать и лечить как в Риге, так и в регионах.

В то же время мы абсолютно спокойно сможем во время первой волны обеспечить необходимую персональную помощь 100 пациентам", - сказала Винькеле.

Насколько готова Латвия? Оценивает инфектолог

Как порталу TVNET указал главный специалист-инфектолог Министерства здравоохранения, профессор Латвийского университета Уга Думпис, к коронавирусу не готова ни одна страна. По его мнению, у всех стран есть свои "болезненные точки".

На вопрос, какие болезненные точки у Латвии, профессор ответил, что речь идет о человеческих ресурсах.

"Это человеческие ресурсы и инфраструктура, так как Латвия годами не инвестировала средства в здравоохранение. Поэтому наши больницы хуже оборудованы. Не хватает медсестер и специалистов. Это главная наша проблема", - отметил Думпис.

По мнению профессора, эту ситуацию мгновенно исправить невозможно, поэтому нужно справляться имеющимися ресурсами.

"Нельзя сказать, что у нас все ужасно плохо. Нет, конечно, но совершенно понятно, что мы не можем сравнивать [себя] с Германией или Швецией. У нас просто нет такой возможности", - указал Думпис.

О коронавирусе предупреждают в аэропорту

Говоря о мероприятиях, реализуемых в аэропорту Рига, представитель аэропорта Эдгар Вилцанс отметил, что аэропорт действует согласно указаниям SPKC.

"Мы размещаем информацию как с советами для вылетающих пассажиров, так и для тех, кто возвращается в Латвию. Принимая во внимание развитие событий в последние дни, мы получили новые рекомендации SPKC. Изменено определение затронутых регионов. Если ранее это был Китай, то сейчас - Китай, Южная Корея, отдельные регионы Италии и Иран. Никакой дополнительной деятельности со стороны аэропорта с точки зрения SPKC проводить не надо", - пояснил Вилцанс.

Представитель аэропорта также добавил, что в случае, если в аэропорту будет необходимо проводить измерение температуры пассажирам, это будут делать не работники аэропорта, а приглашенные медики.

Рига тоже готова

В свою очередь Рижская дума определила мероприятия, которые будет необходимо провести в случаи вспышки вируса.

"В случае распространения вируса самоуправление может провести такие мероприятия как закрытие учреждений, обеспечение особой защиты работникам в сфере обслуживания клиентов, а также различные информационные мероприятия", - говорится в сообщении исполнительного директора Рижской думы Юриса Радзевича к СМИ.