Кариньш о коронавирусе: у нас очень высокий уровень готовности

Принимая во внимание риски распространения коронавируса, ответственные службы находятся на высоком уровне готовности. Об этом во вторник после заседания кризисного совета правительства заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Он отметил, что в Латвии по-прежнему не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Если у человека есть подозрение на коронавирус, Кариньш призвал не незамедлительно отправляться в медучреждение, а звонить по номеру 113 и следовать указаниям.
Готовность больниц
Как после заседания совета сообщила Министр здравоохранения Илзе Винькеле, если в Латвии распространится коронавирус, сначала больницы смогут принять 100 пациентов. Если число больных будет больше, произойдет реорганизация работы больниц, к, примеру, приемных отделений.
"Известно число коек, известно число карантинных мест, а также, что делать, если людей придется изолировать и лечить как в Риге, так и в регионах.
В то же время мы абсолютно спокойно сможем во время первой волны обеспечить необходимую персональную помощь 100 пациентам", - сказала Винькеле.
Насколько готова Латвия? Оценивает инфектолог
Как порталу TVNET указал главный специалист-инфектолог Министерства здравоохранения, профессор Латвийского университета Уга Думпис, к коронавирусу не готова ни одна страна. По его мнению, у всех стран есть свои "болезненные точки".
На вопрос, какие болезненные точки у Латвии, профессор ответил, что речь идет о человеческих ресурсах.
"Это человеческие ресурсы и инфраструктура, так как Латвия годами не инвестировала средства в здравоохранение. Поэтому наши больницы хуже оборудованы. Не хватает медсестер и специалистов. Это главная наша проблема", - отметил Думпис.
По мнению профессора, эту ситуацию мгновенно исправить невозможно, поэтому нужно справляться имеющимися ресурсами.
"Нельзя сказать, что у нас все ужасно плохо. Нет, конечно, но совершенно понятно, что мы не можем сравнивать [себя] с Германией или Швецией. У нас просто нет такой возможности", - указал Думпис.
О коронавирусе предупреждают в аэропорту
Говоря о мероприятиях, реализуемых в аэропорту Рига, представитель аэропорта Эдгар Вилцанс отметил, что аэропорт действует согласно указаниям SPKC.
"Мы размещаем информацию как с советами для вылетающих пассажиров, так и для тех, кто возвращается в Латвию. Принимая во внимание развитие событий в последние дни, мы получили новые рекомендации SPKC. Изменено определение затронутых регионов. Если ранее это был Китай, то сейчас - Китай, Южная Корея, отдельные регионы Италии и Иран. Никакой дополнительной деятельности со стороны аэропорта с точки зрения SPKC проводить не надо", - пояснил Вилцанс.
Представитель аэропорта также добавил, что в случае, если в аэропорту будет необходимо проводить измерение температуры пассажирам, это будут делать не работники аэропорта, а приглашенные медики.
Рига тоже готова
В свою очередь Рижская дума определила мероприятия, которые будет необходимо провести в случаи вспышки вируса.
"В случае распространения вируса самоуправление может провести такие мероприятия как закрытие учреждений, обеспечение особой защиты работникам в сфере обслуживания клиентов, а также различные информационные мероприятия", - говорится в сообщении исполнительного директора Рижской думы Юриса Радзевича к СМИ.
Там также упомянуто, что в аэропорту "Рига" размещена отдельная стоянка для самолетов, в которых может быть зараженный пассажир.