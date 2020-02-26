Ср, 26.02.2020
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Латвийская армия получила первые противотанковые ракеты Spike

ФОТО: Raimonds Lauskis/Aizsardzības ministrija

Национальные вооруженные силы Латвии получили первые системы противотанковых ракет Spike согласно договору стоимостью 108 миллионов евро, сообщает агентство LETA.

В пресс-службе Министерства обороны подтвердили, что первые поставки были произведены в конце прошлого года, а следующие запланированы на июнь этого года.

Напомним, согласно заключенному в 2018 году договору, системы Spike будут поставляться НВС до 2023 года.

Часть этих систем будет предназначена также для оснащения гусеничной бронетехники разведки, закупленной Латвией у Великобритании. Первые боевые гусеничные бронемашины были получены в 2015 году.

Развитие противотанкового вооружения является одним из приоритетов оборонной отрасли, и системы Spike признаны соответствующими потребностям НВС Латвии.

Противотанковыми ракетами Spike оснащены британские боевые гусеничные машины разведки CVRT.

Системы Spike имеют электрооптические элементы четвертого и пятого поколений, что обеспечивает высокую точность наведения и способность уничтожать разного рода бронетехнику, в том числе боевые танки.

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