Латвийская армия получила первые противотанковые ракеты Spike

Национальные вооруженные силы Латвии получили первые системы противотанковых ракет Spike согласно договору стоимостью 108 миллионов евро, сообщает агентство LETA.
В пресс-службе Министерства обороны подтвердили, что первые поставки были произведены в конце прошлого года, а следующие запланированы на июнь этого года.
Напомним, согласно заключенному в 2018 году договору, системы Spike будут поставляться НВС до 2023 года.
Часть этих систем будет предназначена также для оснащения гусеничной бронетехники разведки, закупленной Латвией у Великобритании. Первые боевые гусеничные бронемашины были получены в 2015 году.
Развитие противотанкового вооружения является одним из приоритетов оборонной отрасли, и системы Spike признаны соответствующими потребностям НВС Латвии.
Противотанковыми ракетами Spike оснащены британские боевые гусеничные машины разведки CVRT.
Системы Spike имеют электрооптические элементы четвертого и пятого поколений, что обеспечивает высокую точность наведения и способность уничтожать разного рода бронетехнику, в том числе боевые танки.