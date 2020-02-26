фото ⟩ Что скажет мама? 18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на публику в кожаном бюстгальтере

Дочка звезды Синди Кроуфорд, американская супермодель Кайя Гербер участвовала в показе французского модного дома Yves Saint Laurent сезона осень-зима 2020. Фотографии с бекстейджа были опубликованы в Instagram-аккаунте фото-художницы Софии Маламут.
На снимках 18-летняя Гербер вместе с аргентинской супермоделью Микой Арганьяраз стоит перед зеркалом в чёрном кожаном бюстгальтере с треугольными чашечками, держась за грудь. Помимо этого, на моделях надеты чёрные латексные юбки-карандаш.
Образ девушек дополнили крупные золотые колье, серьги и длинная латексная обувь на высоком каблуке.
Это не впервые, когда дочь знаменитой модели появляется на подиуме в откровенных нарядах. Например, в феврале она предстала в показе итальянского бренда Max Mara в белом двубортном пиджаке на голое тело.