Ср, 26.02.2020
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фото ⟩ Что скажет мама? 18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на публику в кожаном бюстгальтере

ФОТО: instagram.com/kaiagerber/

Дочка звезды Синди Кроуфорд, американская супермодель Кайя Гербер участвовала в показе французского модного дома Yves Saint Laurent сезона осень-зима 2020. Фотографии с бекстейджа были опубликованы в Instagram-аккаунте фото-художницы Софии Маламут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На снимках 18-летняя Гербер вместе с аргентинской супермоделью Микой Арганьяраз стоит перед зеркалом в чёрном кожаном бюстгальтере с треугольными чашечками, держась за грудь. Помимо этого, на моделях надеты чёрные латексные юбки-карандаш.

Образ девушек дополнили крупные золотые колье, серьги и длинная латексная обувь на высоком каблуке.

Это не  впервые, когда дочь знаменитой модели появляется на подиуме в откровенных нарядах. Например, в феврале она предстала в показе итальянского бренда Max Mara в белом двубортном пиджаке на голое тело.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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