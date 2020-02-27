Эпизод фальсификации: на волосах Ивана Голунова нашли следы наркотиков

Как пояснил Коврижкин, результаты экспертизы, проведенной еще летом прошлого года, ему стали доступны только в четверг, 27 февраля. Он уточнил, что следы наркотиков найдены на внешней стороне волос журналиста.

В частности, были обнаружены частички мефедрона, фенилпентана и кокаина.

В свою очередь адвокат Голунова Сергей Бадамшин заявл агентству, что наркотики на волосах журналиста появились вследствие физического контакта с сотрудниками полиции, которые подкинули ему наркотики.

"Наркотики на волосах Голунова — это один из эпизодов фальсификации оперативно-разыскной деятельности. Так же, как подкинули наркотики, так же и нанесли их на внешнюю поверхность волос",— сказал Бадамшин.

Сам Иван Голунов считает, что экспертиза доказывает, что наркотики им не употреблялись.

"В противном случае их бы нашли не на кончиках волос. Более того, экспертиза обнаружила наркотики, которых даже нет в деле — например, не понятно, откуда взялся мефедрон", — цитирует Голунова агентство "Интерфакс".

Как писал RUS TVNET, Иван Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. Следователи утверждали, что в его рюкзаке был обнаружен мефедрон. Впоследствии за недостатком доказательств уголовное дело было прекращено, после чего Следственный комитет РФ приступил к расследованию обстоятельств задержания Голунова в рамках дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, а самому журналисту следствие официально присвоило статус потерпевшего.