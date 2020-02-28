В Литве официально подтвержден первый случай коронавируса

В Литве официально подтвержден случай заражения новым коронавирусом COVID-19, сообщает LETA со ссылкой на заявление правительства Литвы, распространенное изданием 15min.lt.
Сообщается, что 39-летняя пациентка прилетела в Каунас из итальянской Вероны 24 февраля.
Отметим, что Италия из европейских стран от вируса пострадала больше всего - к утру пятницы там зафиксировано 655 случаев заболевания и 17 смертей. Карантин введен в 11 городах на севере страны, расположенных в Ломбардии и Венеции.
За ней, как и за другими путешественниками, приехавшими с территорий, где констатированы случаи заражения, наблюдали.
Больную изолировали в больнице в Шауляе. У женщины легкие симптомы, температуры нет, ее лечат.
Медики ведут наблюдение и за тремя членами семьи заболевшей и выясняют, с кем еще контактировала женщина.
26 февраля правительство объявило в Литве чрезвычайную ситуацию на государственном уровне. Это было сделано как превентивное мероприятие против распространения коронавируса Covid-19.
Ситуация в Латвии по состоянию на утро 28 февраля:
- В Латвии за прошедшие подозрения в заражении коронавирусом Covid-19 лабораторно проверены у 23 человек и ни в одном случае не подтвердились, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
- 22 результата анализов были отрицательным, в одном случае результат ожидается.
- В целом с 29 января в Латвии проведено 65 лабораторных проверок на Covid-19.