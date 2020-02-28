В Литве официально подтвержден первый случай коронавируса

Сообщается, что 39-летняя пациентка прилетела в Каунас из итальянской Вероны 24 февраля.

Отметим, что Италия из европейских стран от вируса пострадала больше всего - к утру пятницы там зафиксировано 655 случаев заболевания и 17 смертей. Карантин введен в 11 городах на севере страны, расположенных в Ломбардии и Венеции.

За ней, как и за другими путешественниками, приехавшими с территорий, где констатированы случаи заражения, наблюдали.

Больную изолировали в больнице в Шауляе. У женщины легкие симптомы, температуры нет, ее лечат.

Медики ведут наблюдение и за тремя членами семьи заболевшей и выясняют, с кем еще контактировала женщина.

26 февраля правительство объявило в Литве чрезвычайную ситуацию на государственном уровне. Это было сделано как превентивное мероприятие против распространения коронавируса Covid-19.