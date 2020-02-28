Covid-19: что нужно знать 28 февраля

В пятницу утром, 28 февраля, первый случай заболевания коронавирусом был подтвержден в Литве. 39-летняя пациентка прилетела в Каунас из итальянской Вероны 24 февраля. RUS.TVNET продолжает обобщать все самое главное о ситуации вокруг COVID-19.
- В Латвии по-прежнему не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом Covid-19.
- Туроператор Novatours решил отменить чартерные рейсы из Риги в город Бергамо, расположенный в итальянской области Ломбардия. Рейсы были отменены в соответствии с рекомендациями властей воздерживаться от поездок в регионы, где констатированы вспышки вируса. Ранее литовские туроператоры Tez Tour и Novatur также отменили чартерные рейсы на горнолыжные курорты в Италию.
- В Медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS подтвердили второй случай заражения коронавирусом. Финская женщина рабочего возраста несколько дней назад приехала из Италии. Ее симптомы появились только в Финляндии.Ранее в конце января случай заражения коронавирусом в Финляндии был подтвержден у гражданки Китая.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого". В ВОЗ отметили, что рост числа случаев заболевания COVID-19 явно вызывает беспокойство. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
- NMPD просит обращаться в скорую помощь только в случае предполагаемых симптомов Covid-19 и не угрожать медикам. Вызовы к людям с подозрением на заболевание коронавирусом Covid-19 не являются безотлагательными, поэтому следует относиться с пониманием к времени ожидания "скорой" и не угрожать медикам, заявила в пятницу журналистам директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле. Она подчеркнула, что медиков скорой помощи нужно вызывать только в том случае, если имеются симптомы вируса.
- В мире констатировано 83 тыс. случая инфицирования коронавирусом. По состоянию на вечер пятницы, 28 февраля, в мире выявлено более 83 000 случаев заражения коронавирусом. Вирус стал причиной смерти 2800 человек.
- От коронавируса умер гражданин Великобритании. Мужчина был пассажиром лайнера Diamond Princess, на котором ранее был введен режим карантина из-за распространения коронавируса. Это первая жертва нового заболевания среди граждан Великобритании.
- Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) призывает латвийских торговцев к особым мерам предосторожности в связи с распространением коронавируса. В частности, PVD просит с особой тщательностью чистить и дезинфицировать корзины и тележки для покупок, сообщает LETA.
- Президент Литвы Гитан Науседа призвал жителей сохранять спокойствие, несмотря на выявленный в стране случай заболевания коронавирусом. "Сейчас всем жителям Литвы важно сохранять спокойствие, действовать ответственно, соблюдать официальные рекомендации и рассказывать о них своим близким — родственникам, друзьям и коллегам", — сказано в официальном заявлении главы Литвы в пятницу, 28 февраля.
- Руководство Rīgas namu pārvaldnieks обеспечило сотрудников средствами дезинфекции, особенно обратив внимание на сотрудников, работающих с клиентами.
- SPKC индивидуально связалась с большей частью пассажиров самолета, которые могли попать в контакт с подтвержденным в эстонии пациентом COVID-19, а также их семейными врачами, которые должны обеспечить надзор.
- Семейные врачи проинформированы о необходимости пациентам оставаться дома 14 дней, им объяснены все советы по режиму изоляции. Врачи ежедневно будут связываться с этими людьми, чтобы выяснить, не появились ли симптомы. Об это заявил директор департамента анализа риска заболеваний и профилактики SKPC Юрий Перевощиков.
- Лиене Ципуле также попросила не придумывать, что вам плохо, у вас дрожь и затрудненное дыхание, если это не так. Отнеситесь ответственно к ресурсам "Скорой", чтобы помощь была оказана тем, кому она на самом деле необходима.
- Журналисты поинтересовались об отмене массовых мероприятий в Латвии, на что был получен ответ, что пока такой необходимости нет. В Италии отменяют мероприятия, так как там уже неконтролируемая циркуляция вируса. В Латвии работа нацелена на точечные случаи и людей, которые взаимодействовали с заразившимся.
- Правительство Швейцарии, чтобы не допустить распространения коронавируса, ввело временный запрет на массовые мероприятия с числом участников более 1000 человек. В частности, сообщает Reuters со ссылкой на источники, отменяется Женевский автосалон.
- По данным собеседников агентства, устроители автосалона, который должен был проходить с 5 по 15 марта, уже уведомили участников об отмене мероприятия.
- Несколько сотен баскетбольных болельщиков просят вернуть им деньги за билеты на предстоящий в пятницу в Каунасе матч Евролиги между баскетбольным клубом Zalgiris и миланским AX Armani по причине беспокойства из-за распространения нового типа коронавируса.
- В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 — он обнаружен у гражданина России, прибывшего из Ирана. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб.
- Наглядно от ВОЗ о распространении вируса: https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
- Риск распространяющегося по Европе нового коронавируса, первый случай которого зафиксирован и в Литве, для транспортного сектора очень большой, заявил генеральный секретарь Литовской ассоциации автоперевозчиков Linava Мечислав Атрошкевич.
- Рейтинговое агентство Moodyʼs считает, что распространение коронавирусной инфекции может привести к глобальной рецессии и спаду экономики США в первой половине 2020 года.
- В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.
- В Литве официально подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19.
Факты, как защитить себя!
Коронавирусы - это семейство вирусов, вызывающих заболевания как у людей, так и у животных. На данный момент нет доказательств того, что домашние животные, например, собаки и коты, могут быть им инфицированы.
- Как распространяется коронавирус?
Коронавирус главным образом распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем при разговоре, чихая или кашляя. Также возможно заразиться, дотрагиваясь до поверхностей, на которых вирус.
- Как себя защитить?
Часто мой руки. Держи дистанцию от других людей. Не трогай глаза, нос и рот.
- Какие симптомы?
Признаки вируса это повышенное потоотделение, дрожь, кашель, затрудненное дыхание и др.
- Что делать при подозрении на вирус?
ЗВОНИ 113.
!!! Нельзя отправляться в лечебное учреждение самостоятельно!!!
- Насколько серьезно заболевание?
81% случаев заболевания проходят легко, с симптомами инфекции верхних дыхательных путей. У 14% пациентов заболевание проходит тяжело, а в 5% случаев наблюдается критическое протекание болезни.
Видео: NMPD демонстрирует специально оборудованную бригаду
Видео: Пресс-конференция NMPD и SPKC о ситуации по Латвии 28 февраля
Видео: Пресс-конференция о ситуации по Латвии